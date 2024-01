Υγεία - Περιβάλλον

Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Πατέρας έδωσε ξανά ζωή στην κόρη του!

Τι αναφέρει η Αν. Υπ. Υγείας για την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα από ζώντα δότη σε ζώντα λήπτη.

Στην πρώτη πετυχημένη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα από ζωντανό δότη σε ζωντανό λήπτη αναφέρθηκε σε ανάρτηση της σήμερα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σε μία 23χρονη με κακοήθεια ήπατος. Δότης ήταν ο 50χρονος πατέρας της. Η μετεγχειρητική πορεία είναι πολύ καλή, με τη νεαρή κοπέλα να βρίσκεται στην εντατική προληπτικά.

Σχετικά με το θέμα αυτό έκανε ανάρτηση η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πραγματοποιήθηκε χτες με επιτυχία η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στη χώρα μας από ζωντανό δότη (πατέρας), σε ζωντανό λήπτη (κόρη)!

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο από τον Καθηγητή Χειρυργικής Γεώργιο Σωτηρόπουλο, με τη συμβολή του Καθηγητή Χειρουργικής Dieter Broering.

Πρόκειται για μια σπουδαία εξέλιξη η οποία δίνει ελπίδα σε πάρα πολλούς ανθρώπους στη χώρα μας. Καλή ανάρρωση στον πατέρα και την κόρη, εύχομαι αυτή η δύναμη ελπίδας να τους συντροφεύει πάντα στη ζωή»

