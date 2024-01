Κόσμος

Μοσάντ για Χαμάς: Θα βρούμε κάθε δολοφόνο, όσο καιρό και αν μας πάρει!

Οι δηλώσεις του αργηγού της Μοσάντ για τους τρομοκράτες, που συμμετείχαν στο μακελειό και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να τους βρουν.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, Μοσάντ, δήλωσε σήμερα ότι η υπηρεσία του θα «κάνει ξεκαθάρισμα λογαριασμών» με οποιουσδήποτε εμπλέκονται στην φονική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

«Σήμερα, βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου. Και η Μοσάντ, σήμερα, όπως εδώ και 50 χρόνια, έχει δεσμευτεί να κάνει ξεκαθάρισμα λογαριασμών με δολοφόνους που εισήλθαν από την άκρη της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, καθώς και με τους σχεδιαστές και τους χορηγούς τους» , δήλωσε ο Νταβίντι Μπαρνέα στην κηδεία ενός πρώην αρχηγού της Μοσάντ, του Ζβι Ζαμίρ, ο οποίος πέθανε χθες Τρίτη.

«Θα χρειαστεί χρόνος, όπως και μετά τη σφαγή του Μονάχου, αλλά θα τους πιάσουμε όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Κάθε μητέρα Άραβα πρέπει να ξέρει ότι αν ο γιος της συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα, στο μακελειό της 7ης Οκτωβρίου, υπέγραψε την θανατική του καταδίκη», πρόσθεσε ο Μπαρνέα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ηγεσία της Μοσάντ, ο Ζβι Ζαμίρ επέβλεψε την Επιχείρηση «Οργή του Θεού», που είχε στόχο τη δολοφονία των ηγετών της παλαιστινιακής οργάνωσης "Μαύρος Σεπτέμβρης", μέλη της οποίας δολοφόνησαν 11 Ισραηλινούς αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972.

Ο Μπαρνέα μιλούσε την επομένη της δολοφονίας του αντιπροέδρου του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Σάλεχ αλ-Αρούρι, στα προάστια της Βηρυτού, ένα πλήγμα που αποδόθηκε στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

