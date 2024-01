Life

“Ψυχοκόρες“: Πρεμιέρα β' κύκλου στο ANT1+ με διπλό επεισόδιο (εικόνες)

Η συναρπαστική σειρά του ANT1+ επιστρέφει με διπλό επεισόδιο που θα καθηλώσει τους τηλεθεατές.

Οι «Ψυχοκόρες», μία από τις κορυφαίες δραματικές σειρές εποχής που καθήλωσε κοινό και κριτικούς, επιστρέφουν με διπλό επεισόδιο από την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου, αποκλειστικά στο ANT1+. Ο Α’ κύκλος έφερε μεγάλες ανατροπές στις ζωές όλων. Οι αδελφές Πολύζου χωρίστηκαν, η δύναμή τους διασπάστηκε, νέα δεδομένα χτύπησαν την πόρτα τους και τραυμάτισαν την ψυχή και το σώμα τους. Ο Β’ κύκλος βρίσκει όλους τους ήρωες να κινούνται σε τεντωμένο σκοινί, άλλοι εν γνώσει τους και άλλοι εν αγνοία τους. ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Επεισόδιο 1 «Αδύναμοι κρίκοι» Η Βασιλική αντιλαμβάνεται την παρουσία της Βικτωρίας στο Κέντρο Εργαζόμενου Κοριτσιού και διακόπτει την ομιλία της. Λίγο αργότερα φτάνουν εκεί η Μαρίκα κι ο Σώτος. Στο σπίτι των Νάτσηδων, η Φρόσω ανυποψίαστη για το κακό που την περιμένει, αναζητά τον Μέλιο, ο οποίος αγνοείται. Ο Κοσμάς, έπειτα από τη στάση της συζύγου του στην εκδήλωση, νιώθει εκτεθειμένος. Αποφασίζει να στείλει τον Σώτο πίσω στο Μόναχο, ώστε να στείλει και τη Νέλλα σε νευρολογική κλινική, χωρίς να τον εμποδίσει. Επεισόδιο 2 «Στροφή 180 μοιρών» Στην οικία Αρδίτη, ο Ερμής επιστρέφει από την Αγγλία, ενώ η Βασιλική κάνει προετοιμασία για τις εξετάσεις της. Ο Τάσος Μέρμυγκας βάζει μπροστά τα σχέδιά του για τη Δεσποινιώ για να της αποδείξει ότι, όσα της έταξε είναι αλήθεια. Η Δεσποινιώ είναι ευκολόπιστη και νιώθοντας την ανάγκη να βασίσει τις ελπίδες της στον έρωτα, παραμυθιάζεται. Η Φρόσω αναγκάζεται να γεννήσει πρόωρα και, σκεπτόμενη τα λόγια της Αλμπίνας, την ζητά. Η κυρία Κοτρώτση επιστρέφει στο σπίτι της και είναι φανερό ότι η παραμονή της στη νευρολογική κλινική την άλλαξε. Δείτε την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Β’ κύκλου της συγκλονιστικής δραματικής σειράς «Ψυχοκόρες» την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου και στη συνέχεια δύο νέα επεισόδια κάθε Παρασκευή, κάνοντας εγγραφή αποκλειστικά στο antennaplus.gr. #Psyxokores Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions