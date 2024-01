Πολιτική

Ανασχηματισμός: Ανακοινώσεις Μαρινάκη για τις αλλαγές στην Κυβέρνηση

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοινώνει τις αντικαταστάσεις υπουργών και υφυπουργών.

Στις 18.00, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό, σε μία αιφνιδιαστική κίνηση προχωρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ημέρες μετά την έλευση της νέας χρονιάς, καθώς επίκειται ανασχηματισμός.

Ο Πρωθυπουργός που δεν είναι λάτρης των ανασχηματισμών φαίνεται ότι προβαίνει σε "ανακάτεμα" της τράπουλας καθώς φαίνεται πως είχε τοποθετήσει χρονικά τον Μάρτιο για τις αποφάσεις του για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, όμως η συνολική εκτίμηση της εικόνας του έργου που παράγεται, σε συνδυασμό με πρόσφατα γεγονότα, φαίνεται να τον οδήγησαν στην επίσπευση των ανακοινώσεων.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν βέβαια πως "Κανείς δεν συζητάει για ανασχηματισμό. Αλλά για στοχευμένες διορθωτικές κινήσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω".

Οι αλλαγές στην Κυβέρνηση

Οι αλλαγές, που θα ανακοινωθούν έχουν στο επίκεντρο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και προκαλούν «καραμπόλες» στην κυβέρνηση.

Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επανέρχεται σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αντί του Γιάννη Οικονόμου. Παράλληλα, θα αντικατασταθεί και ο υφυπουργός Προστασίας του πολίτη, Κώστας Κατσαφάδος, σύμφωνα μετά τις υπάρχουσες πληροφορίες από τον πρώην Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Μιχάλη Καραμαλάκη, νυν Γενικό Γραμματέα του Υπ. Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στην θέση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Υπ. Υγείας θα τοποθετηθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Για το υπουργείο Εργασίας ακούγονταν νωρίτερα τα ονόματα των Τάκη Θοεδωρικάκου και Κώστα Τσιάρα, υπήρξε το σενάριο της αναβάθμισης του υφυπουργού Βασίλη Σπανάκη, ωστόσο "κλείδωσε" όπως φαίνεται για την θέση η Δόμνα Μιχαηλίδου. Υφυπουργός Εργασίας αναμένεται να τοποθετηθεί η Ιωάννα Λυτρίβη.

Πληροφορία για υπουργοποίηση του Θόδωρου Ρουσόπουλου δεν επιβεβαιώνεται, καθώς ο βουλευτής της ΝΔ αναμένεται να εκλεγεί πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και προτιμά να επικεντρωθεί στο έργο του σε αυτήν.

Ακόμη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναβαθμίζεται σε Υφυπουργό, με αρμοδιότητα τα ΜΜΕ.





