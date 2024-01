Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η Λαμία έκανε... “πικρό” ποδαρικό στους ερυθρόλευκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To “μπαμ” με το… καλημέρα του 2024 έκανε η Λαμία που επεφύλαξε αρνητική έκπληξη στους Πειραιώτες.

-

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του 2024 για τη Super League καταγράφηκε στο «Αθανάσιος Διάκος», με τη Λαμία να κάνει τρομερό ποδαρικό στο 2024, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 1-0 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής. Το γκολ του Σλίβκα στο 4ο λεπτό, έμεινε... αναπάντητο απ’ τους Πειραιώτες, που έχασαν πέναλτι (οριζόντιο δοκάρι) με τον Φορτούνη στο 50’ και πλήθος ευκαιριών στο δεύτερο ημίχρονο, μένοντας μακριά απ’ τις νίκες για δεύτερη σερί αγωνιστική. Η Λαμία -που είχε κι άλλες σπουδαίες στιγμές στον αγώνα- έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί 6 αγώνων χωρίς νίκη και πλέον είναι στο... κυνήγι της 6ης θέσης και των play off.

Η Λαμία πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό και μόλις στο 4ο λεπτό πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ο Τσιλούλης πάτησε περιοχή από τα δεξιά κι έκανε γέμισμα, ο Ροντινέι δεν έδιωξε αποτελεσματικά κι ο Σλίβκα σούταρε με τη μία μέσα από την περιοχή, κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να απαντήσει άμεσα. Στο 7’ η άμυνα της Λαμίας δεν απομάκρυνε σωστά, ο Μασούρας βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά αστόχησε από πολύ πλεονεκτική θέση.

Οι παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου συνέχισαν να είναι άκρως απειλητικοί και στο 12’ έχασαν διπλή ευκαιρία. Από σέντρα του Αμαράλ, ο Μαρτίνεθ έκανε σουτ στην κίνηση εκτός περιοχής, ο Πασχαλάκης απέκρουσε, ενώ στη συνέχεια ο Ακούνια δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα των Πειραιωτών.

Στο 38’ η Λαμία είχε άλλη μία πολύ σημαντική ευκαιρία γα να διπλασιάσει τα τέρματά της, όταν από τη σέντρα του Αμαράλ, ο Ακούνια πλάσαρε με τη μία από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Πασχαλάκης απέκρουσε ξανά εντυπωσιακά στη γωνία του.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με διάθεση να πιέσει ακόμη περισσότερο στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου και στο 48’ ο Μασούρας δεν κατάφερε να νικήσει τον Κοσέλεφ σε τετ-α-τετ. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο διαιτητής Διαμαντόπουλος έδειξε πέναλτι σε χέρι του Νούνιες από σέντρα του Ορτέγκα, το οποίο επιβεβαίωσε και ο VAR Γκάμαρης (Αθηνών).

Ο Φορτούνης ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι στο 50’, όμως «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι του Κοσέλεφ και στη συνέχεια απομάκρυναν την μπάλα οι αμυντικοί της Λαμίας. Στο 54’ ο Ποντένσε έκανε διαγώνιο σουτ από τα δεξιά, αλλά ο Κοσέλεφ έδιωξε τη γωνία του και στην εξέλιξη της φάσης στο γύρισμα του Μασούρα, ο Καμαρά δεν μπόρεσε να σουτάρει από πλεονεκτική θέση.

Η Λαμία έψαξε την κόντρα επίθεση και στο 77’ έφτασε κοντά στο 2-0, όμως ο Πασχαλάκης απέκρουσε σε κόρνερ, ενώ στο 86’ ο Ολυμπιακός «έχασε» με σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο τον Πεπ Μπιέλ, ο οποίος είχε περάσει στο γήπεδο στο 81ο λεπτό κι έμεινε με δέκα παίκτες στο γήπεδο, δεδομένου ότι είχε κάνει και τις πέντε αλλαγές του.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πασχαλάκης απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του το σουτ του Σίντκλεϊ, ενώ στο 90’+4’ το σουτ του Μάλτσι πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δεξί δοκάρι.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 24’ Κορνέζος, 24΄Αμαράλ, 84’ Τόσιτς, 90’+2’ Σλίβκα - 68’ Ναβάρο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Αμαράλ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Κορνέζος, Νούνιες (62’ Στάνκο), Τζανδάρης, Τσιλούλης (90’ Μάλτσι), Ακούνια (71’ Σίντκλεϊ), Σλίβκα, Μαρτίνεθ (71’ Τόσιτς).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα (71’ Ρίτσαρντς), Έσε (81’ Αλεξανδρόπουλος), Καμαρά (71’ Καρβάλιο), Φορτούνης, Ποντένσε (81’ Μπιέλ), Μασούρας, Γιόβετιτς (46’ Ναβάρο).

Ειδήσεις σήμερα:

Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Πατέρας έδωσε ξανά ζωή στην κόρη του!

“Το Πρωινό” - Καπουτζίδης: η συζήτηση με τον Μητσοτάκη για την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών (βίντεο)

Λάρισα: γυναίκα έστειλε πρωτοχρονιάτικα τον άνδρα της στο... κρατητήριο