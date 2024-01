Κόσμος

Η Τουρκία ψάχνει τρόπους να δυναμώσει την αμυντική βιομηχανία της

Τι συζητήθηκε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Αμυντικής Βιομηχανίας, υπό τον Ερντογάν.

Πρόσφατη ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρει ότι «η Εκτελεστική Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας συνεδρίασε στο Προεδρικό υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Αμυντικής Βιομηχανίας, έγιναν αξιολογήσεις σχετικά με το επίπεδο που έφτασε η τουρκική αμυντική βιομηχανία, τους μελλοντικούς στόχους και τα κρίσιμα έργα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Στη συνάντηση, η φάση σχεδιασμού του αεροπλανοφόρου στο πλαίσιο των έργων στρατιωτικών πλοίων, MILGEM 9-10-11-12. λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τη ναυπήγηση πλοίων (φρεγάτες κατηγορίας Ι), πλοίων περιπολίας ανοικτής θαλάσσης, νέου τύπου αποβατικών πλοίων, πλοίων κυνηγιού ναρκοπεδίων νέας γενιάς και εθνικών σκαφών εφόδου.

Συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν έργα που στοχεύουν στην προσθήκη νέων UAV/SIHA στο απόθεμα, στην παροχή νέων δυνατοτήτων και στη διασφάλιση της δυνατότητας υποστήριξης της εφοδιαστικής.

Συζητήθηκαν οι μελλοντικές δραστηριότητες του Εθνικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN, η προμήθεια αεροσκαφών HURKUS και ελικοπτέρων GOKBEY και οι απαιτήσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης των αερομεταφερόμενων αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου και ελήφθησαν οι απαραίτητες αποφάσεις.

Εκτός από τα έργα πλατφόρμας, ελήφθησαν αποφάσεις για ένα ευρύ φάσμα έργων όπως νέοι πύραυλοι, ραντάρ, ηλεκτρονικός πόλεμος, επικοινωνίες, διάφορα όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμός, συστήματα αεράμυνας, δορυφορικά και διαστημικά συστήματα.

Με επίπεδο ρεκόρ 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 27% σε σύγκριση με πέρυσι και μέσο όρο εξαγωγών που ξεπερνά τα 65 δολάρια ανά κιλό, η αμυντική μας βιομηχανία έχει συμβάλει σημαντικά στην τουρκική οικονομία και έμμεσα στην κοινωνική ευημερία. Επιπλέον, ως δείκτης της αύξησης της εμπιστοσύνης στα προϊόντα της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μας, ο αριθμός των εξαγόμενων χωρών αυξήθηκε από 176 το προηγούμενο έτος σε πάνω από 185 από φέτος.

Τονίστηκαν για άλλη μια φορά τα κρίσιμα βήματα που πρέπει να γίνουν για μια πλήρως ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία στον Τουρκικό αιώνα και αναφέρθηκε ότι οι δραστηριότητες θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα χρησιμοποιώντας τοπικές και εθνικές τεχνολογίες στο μέλλον, όπως και στο παρελθόν».

