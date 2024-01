Αθλητικά

ΑΕΚ - Βόλος: η Ένωση έκανε ποδαρικό με το δεξί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H AEK επέστρεψε στις νίκες και ξεκίνησε με καλούς οιωνούς την καινούρια χρονιά.

-

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες και ξεκίνησε με θετικό πρόσημο το 2024, καθώς επικράτησε 3-0 του Βόλου. Δύο γκολ πέτυχε ο Λιβάι Γκαρσία (32΄,51΄πεν.) και ένα ο Νόρντιν Άμραμπατ (73΄) για την Ένωση που έφτασε τους 35 βαθμούς μετά από 16 ματς στη Super League.

Καλά «διαβασμένοι» στο πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να «απορροφήσουν» την ορμή με την οποία πάντοτε μπαίνει η ΑΕΚ στο ματς και δεν κινδύνευσαν. Οι πρωταθλητές, από την πλευρά τους, ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν, στο 32ο λεπτό.

Ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε έξοχη κάθετη στον Λιβάι Γκαρσία ο οποίος ευνοήθηκε από τις κόντρες και άνοιξε το σκορ. Αμέσως μετά ο πρώτος σκόρερ της Ένωσης λίγο έλειψε να διπλασιάσει το προβάδισμα, αλλά η κεφαλιά του στο 35΄ έφυγε ελάχιστα άουτ. Ο Βόλος προσπάθησε να απαντήσει, όμως βρήκε απέναντί του έναν εκπληκτικό Τσίτσαν Στάνκοβιτς ο οποίος, στην επιστροφή του μετά από απουσία 35 ημερών, κράτησε με προσωπικές ενέργειες το «μηδέν» στο α΄ ημίχρονο.

Στο 43΄ απέκρουσε το σουτ του Ντέλετιτς από το ύψος της μικρής περιοχής και στο επόμενο λεπτό, από το κόρνερ που προέκυψε, πραγματοποίησε την απόκρουση της αγωνιστικής (ίσως και της χρονιάς) σε κεφαλιά του Ασλανίδη.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι όταν η μπάλα βρήκε στο χέρι του Τάχατου και ο Λιβάι Γκαρσία έγραψε το 2-0 στο 51΄ σκοράροντας για 5η φορά στην εφετινή Super League. Το γκολ αυτό ουσιαστικά έκρινε το ματς, έστω κι αν χρειάστηκε να βάλει ξανά το... χεράκι του ο Στάνκοβιτς με ακόμα μία έξοχη επέμβαση σε κεφαλιά του Ασλανίδη στο 58΄. Το 3-0 σημείωσε στο 73΄ ο Νόρντιν Άμραμπατ με φοβερό σπριντ (για τα 36 του χρόνια) και άψογο πλασάρισμα.

Έτσι η ΑΕΚ ξεπέρασε χωρίς προβλήματα το τελευταίο εμπόδιο πριν από το πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την Κυριακή (7/1) στο Φάληρο. Παράλληλα «κέρδισε» και τον Σταύρο Πήλιο ο οποίος πραγματοποίησε ντεμπούτο στο αριστερό άκρο της άμυνας, απουσία των Ιρανών Χαζισαφί και Μοχαμαντί.

Διαιτητής: Περράκης

Κίτρινες: Ρότα, Σιμάνσκι - Άλχο, Κόμπα, Ασλανίδης, Μύγας, Ντέλετιτς

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, Κάλενς, Πήλιος, Σιμάνσκι (75΄ Γιόνσον), Ελίασον (63΄ Άμραμπατ), Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Τσούμπερ (63΄ Μάνταλος), Λ. Γκαρσία (75΄ Πόνσε)

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κόστιτς, Τάχατος, Ασλανίδης, Σιέλης, Μύγας, Άλχο (39΄λ.τρ. Κίτσος), Τρουϊγιέ, Κόμπα (70΄ Μπερτόγλιο), Ντέλετιτς, Χ. Γκαρσία (70΄ Μεταξάς), Μωραΐτης (83΄ Καραγιάννης)

Ειδήσεις σήμερα:

Ανασχηματισμός - Νικολακόπουλος: Ποιος είναι ο υφυπουργός του Χρυσοχοΐδη

Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Πατέρας έδωσε ξανά ζωή στην κόρη του!

Ανασχηματισμός - Λυτρίβη: Ποια είναι η νέα Υφυπουργός Παιδείας