ΠΑΟΚ: Ποδαρικό με 4αρα στο πρώτο ματς της χρονιάς

Εύκολη ήταν η αποστολή των παικτών του "δικέφαλου του βορρά", στην πρώτη αγωνιστική υποχρεώση τους για το 2024, στο πλαίσιο της Super League.

Πετυχαίνοντας από δύο γκολ σε διάστημα τριών λεπτών σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ διεύρυνε το νικηφόρο σερί του, μπήκε με το δεξί στο 2024 και παρέμεινε στην κορυφή του πρωταθλήματος της Super League.

Κιρίλ Ντεσπόντοφ (39’), Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (41’), Μάρκος Αντόνιο (89’) και Μπράντον Τόμας (90’+2’) πέτυχαν τα γκολ στο επιβλητικό 4-0 επί του ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να σπαταλά και δύο πέναλτι. Ο Νόαμ Μπάουμαν περιόρισε, στο πρώτο ημίχρονο, την έκταση του σκορ για την ομάδα του Πέπε Μελ, αποκρούοντας τις εκτελέσεις των Στέφαν Σβαμπ (23’) και Αλί Σαμάτα (45’+2’).

Η αλήθεια είναι πως τίποτα δεν προμήνυε το τι θα ακολουθήσει μετά το 20λεπτο. Οι Κρητικοί, μάλιστα, ήταν αυτοί που αρχικά εμφανίστηκαν πιο απειλητικοί, με τον Γιον Τοράλ (5’) να αναγκάζει σε επέμβαση τον Ντομινίκ Κοτάρσκι και τον Μάρκο Μπάκιτς να σουτάρει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κροάτη τερματοφύλακα.

Στο 13’, η μπάλα πέρασε λίγο πιο μπροστά από τον αφύλακτο Λουίζ Φελίπε, σε μια ακόμη καλή στιγμή για τον ΟΦΗ.

Άλλο ματς από εκεί και πέρα. Στο 21’, σε σουτ του Ντεσπόντοφ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Πραξιτέλη Βούρου. Διαιτητής και VAR συμφώνησαν για το πέναλτι, αλλά ο Μπάουμαν απέκρουσε την εκτέλεση του Στέφαν Σβαμπ. Για να φτάσουμε στο 39’, όταν ο Μπάμπα έκανε τη σέντρα και με ωραία κεφαλιά ο Ντεσπόντοφ άνοιξε το σκορ.

Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων, ήρθε και δεύτερο γκολ. Ο Βούλγαρος εξτρέμ έκανε το γύρισμα, ο Σαμάτα δεν μπόρεσε να βάλει το πόδι του, το έκανε όμως ο Μπάμπα για το 2-0.

Ο Μπάουμαν κράτησε στα ίδια επίπεδα το δείκτη του σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Σαμάτα κέρδισε πέναλτι, ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, αλλά και ο Τανζανός φορ νικήθηκε από τον Ελβετό τερματοφύλακα. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι έριξαν το ρυθμό, ενώ ο ΟΦΗ ήθελε να μπει ξανά στο ματς, αλλά δεν έβρισκε τον τρόπο. Κι όταν έφτανε κοντά στην αντίπαλη εστία, με τον Λιρόι Αμπάντα (47’) ή τον Βούρο (61’) ή τον Χουάν Νέιρα (70’) ή τον Σαντιάγκο Μόσκερα (73’), ο Κοτάρσκι ήταν σε ετοιμότητα.

Στα τελευταία λεπτά, ο ΠΑΟΚ φόρτσαρε. Το οριζόντιο δοκάρι στέρησε στο 86’ το δεύτερο γκολ από τον Ντεσπόντοφ, αλλά τρία λεπτά μετά ο Μάρκος Αντόνιο πέτυχε το παρθενικό του τέρμα για τους Θεσσαλονικείς, από ασίστ του Βούλγαρου. Τέλος; Οχι. Οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλο γκολ για το φινάλε, με μία ακόμη αλλαγή. Ο Τόμας πήρε την πάσα από τον Τάισον, προσποιήθηκε και με ωραίο πλασέ νίκησε τον Μπάουμαν για το τελικό 4-0.

Οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν στην έβδομη συνεχόμενη νίκη τους και πηγαίνουν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο τοπικό ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Από την άλλη, ο ΟΦΗ γνώρισε την τρίτη διαδοχική ήττα με τον Πέπε Μελ στον πάγκο, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει την πρώτη εξάδα.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Καστοριάς)

Κίτρινες: Σάστρε – Βούρος, Λαμπρόπουλος, Νέιρα.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Τρόοστ-Εκόνγκ, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σβαμπ (76’ Μεϊτέ), Τσιγγάρας (66’ Οζντόεφ), Κωνσταντέλιας (66’ Τάισον), Μουργκ (86’ Μάρκος Αντόνιο), Ντεσπόντοφ, Σαμάτα (76’ Τόμας).

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Μπάουμαν, Λάρσον, Αμπάντα, Βούρος, Λαμπρόπουλος, Μπάκιτς (62’ Μόσκερα), Μεγιάδο, Νέιρα (74’ Ντίκο), Τοράλ, Ριέρα (62’ Θοράρινσον), Λουίζ Φελίπε.

