Όσκαρ - “The One Note Man”: Ο Γιώργος Σιούγας μιλά στον ΑΝΤ1 για την υποψηφιότητά του (βίντεο)

Ο σκηνοθέτης είναι ο δεύτερος Έλληνας κινηματογραφιστής που διεκδικεί ένα "χρυσό αγαλματίδιο" στην φετινή απονομή των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας.

Μέσα στα ονόματα των δημιουργών που ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών πριν από λίγες ημέρες για τις βραχείες λίστες των πολυπόθητων βραβείων Όσκαρ συγκαταλέγεται ένας ακόμη Έλληνας σκηνοθέτης εκτός του Γιώργου Λάνθιμου. Είναι ο Γιώργος Σιούγας για την αριστουργηματική ταινία «The One Note Man» στην κατηγορία Ταινιών Μικρού Μήκους.

Με τη φωνή του διάσημου ηθοποιού Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen) η ταινία αφηγείται την τρυφερή ιστορία, κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων, ενός φαγκοτίστα ο οποίος είναι προσκολλημένος στη ρουτίνα του, η οποία διακόπτεται μόνο όταν πηγαίνει κάθε πρωί στην ορχήστρα του για να παίξει μία νότα και να επιστρέψει στο σπίτι. Μια μέρα, καθώς ακούει τυχαία ένα συγκλονιστικό σόλο βιολιού, ο μουσικός βρίσκεται αντιμέτωπος με το σημαντικότερο δίλημμα της ζωής του.

Η ταινία είναι επίσης μοναδική γιατί δεν περιλαμβάνει κανέναν διάλογο, αλλά δίνει στο κοινό την ευκαιρία να την απολαύσει μέσα από μια πρωτότυπη παρτιτούρα του βραβευμένου με Όσκαρ μουσικού για τον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ», Στίβεν Γουόρμπεκ.

Η ταινία γυρίστηκε μέσα σε πέντε μέρες τον Ιούλιο ενώ η μουσική είχε ήδη ηχογραφηθεί και τον Αύγουστο απέσπασε το πρώτο της βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρόουντ Άιλαντ. Μέσα σε πέντε μήνες έχει κερδίσει 23 βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων 11 βραβείων Καλύτερης Ταινίας, 3 Καλύτερης Σκηνοθεσίας και 4 βραβεία για την Μουσική.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Σιούγας δηλώνει, μεταξύ άλλων, «Νιώθω πάρα πολύ περήφανος και βεβαίως και μου 'χει κάνει και πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, δεν το περίμενα καθόλου, αλλά είμαι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος».

«Για μένα, επειδή όλες μου οι αγαπημένες κινηματογραφικές σκηνές… είναι σκηνές που είχαν συναισθηματικό αντίκτυπο πάνω μου χωρίς διάλογο, αυτό που είναι έτσι πολύ ξεχωριστό και που αγαπούν σ' αυτή τη δουλειά είναι ότι μπόρεσα και έκανα μία δουλειά η οποία επικοινωνεί αυτά που επικοινωνεί στο κοινό μέσω εικόνας μουσικής και ερμηνείας», προσθέτει ο Γιώργος Σιούγας, που εκτός από σκηνοθέτης είναι σεναριογράφος και παραγωγός της ταινίας.

