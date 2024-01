Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νίκη στο ντεμπούτο του Φατίχ Τερίμ

"Ποδαρικό" στο 2024 με εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Παίζοντας απλά, γρήγορα, πιεστικά κι αποτελεσματικά, ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα τον οποίο νίκησε με 2-0 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League κι έκανε το καλύτερο δυνατό... ποδαρικό στο 2024, συνδυάζοντας με τρίποντο το ντεμπούτο του Φατίχ Τερίμ στον «πράσινο» πάγκο.

Τα πολύ ωραία γκολ των Ιωαννίδη (25’) και Βιλένα (48’) απλοποίησαν τα πράγματα για το «τριφύλλι» που είχε και δοκάρι με τον Βαγιαννίδη (35’) και μείωσε ξανά στον ένα βαθμό τη διαφορά του απ’ τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση να πάρει τον έλεγχο του αγώνα απ’ τα πρώτα λεπτά και να πιέσει ψηλά τον ΠΑΣ Γιάννινα κι από ένα τέτοιο κλέψιμο στο 5’ ήρθε η πάσα του Μαντσίνι προς τον Αϊτόρ και το τελείωμα του Καταλανού εξτρέμ που μπλόκαρε στη γωνία του ο Κλέιμαν.

Στο 8ο λεπτό ο Ιωαννίδης πήγε στο ένας με έναν με τον Μπακαδήμα, τον απέφυγε μέσα στην περιοχή και σούταρε δυνατά, αλλά πάλι ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων μπλόκαρε στη δεξιά γωνία του, ενώ ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επέμβασή του στο 11’ στο πλασέ του Μαντσίνι.

Ο επιθετικός καταιγισμός του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και στο 13’ έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Μπερνάρ, το τελείωμα του Μαντσίνι κόντραρε πάνω στον Καραχάλιο κι έφυγε ελάχιστα δίπλα απ’ το δοκάρι σε κόρνερ.

Η ανωτερότητα των «πράσινων» επιβραβεύτηκε με ένα πολύ ωραίο γκολ στο 25ο λεπτό. Ο Ρουμπέν βρήκε κάθετα τον Μπερνάρ, αυτός «έσκαψε» την μπάλα προς τον Ιωαννίδη, που «πάτησε» στην περιοχή κι εκτέλεσε εντυπωσιακά στο «παραθυράκι» του Κλέιμαν, κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό και σημειώνοντας το 15ο εφετινό γκολ του.

Στο 35’ από κόρνερ του Αϊτόρ, η μπάλα κατέληξε στον Βαγιαννίδη που σούταρε πολύ δυνατά, αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι κι έσκασε με δύναμη κάτω, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Αράο έπιασε κεφαλιά ελάχιστα άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το πόδι στο... γκάζι και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 48ο λεπτό έκανε το 2-0 με το πρώτο γκολ του Τόνι Βιλένα με τη φανέλα του «τριφυλλιού». Από απομάκρυνση της άμυνας σε κόρνερ του Μπερνάρ, ο Μλαντένοβιτς έστρωσε την μπάλα με το κεφάλι στον Ολλανδό μέσο, ο οποίος σούταρε με τη μία και με το δεξί κι έκανε το 2-0, «κερνώντας» με ένα πολύ ωραίο γκολ για τα 29α γενέθλιά του...

Στο 53’ ο ΠΑΣ Γιάννινα έχασε την πιο σημαντική ευκαιρία του στο παιχνίδι, όταν από γλίστρημα του Βαγιαννίδη, ο Παμλίδης γύρισε την μπάλα προς τον Ροσέρο, ο οποίος πλάσαρε με δεύτερη προσπάθεια ελάχιστα άουτ. Ο Παναθηναϊκός έριξε «στροφές» μετά το 60’ και στο 88’ ο ΠΑΣ Γιάννινα έφυγε γρήγορα στην κόντρα με τον Μπατίστ που «έσπασε» την μπάλα προς τον Γκάρο, όμως ο Αράο έκανε ένα εξαιρετικό τάκλιν αποσοβώντας τον κίνδυνο για την ομάδα του.

Διαιτητής: Παναγιώτης-Ραφαήλ Τσιάρας (Καβάλας)

Κίτρινες: 68’ Βέρμπιτς - 67’ Τζίνο

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Αράο, Μλαντένοβιτς, Ρουμπέν, Βιλένα (80’ Ζέκα), Μαντσίνι (62’ Τσέριν), Μπερνάρ (61’ Τζούριτσιτς), Αϊτόρ (62’ Βέρμπιτς), Ιωαννίδης (85’ Γερεμέγεφ).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κλέιμαν, Σόρια, Μπορταγκαράι, Μπακαδήμας, Τσαούσης, Καραχάλιος, Ριένστρα (69’ Λεό Μπαπτίστ), Τζίνο, Παμλίδης (79’ Τζήμας), Ροσέρο (69’ Γκάρο), Μπάλαν (69’ Κόντε).

