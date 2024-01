Κοινωνία

Ίλιον: εμπρηστικός μηχανισμός σε ξυλουργείο

Προβληματισμό στις Αρχές προκαλεί η τοποθέτηση του μηχανισμού στο ξυλουργείο, όπου προκλήθηκαν ζημιές.

(εικόνα αρχείου)

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης στο Ίλιον, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο ξυλουργείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα, σε ξυλουργείο που βρίσκεται στην οδό Ιπποδάμειας 45.

Από τον μηχανισμό, ο οποίος ανεφλέγη σημειώθηκαν μικρές υλικές ζημιές, ενώ «μαύρισε» η είσοδος του καταστήματος.

Αστυνομικοί που έσπευσαν επί τόπου, βρήκαν υπολείμματα μονωτικής ταινίας και μπουκαλιού.





