Αθλητικά

Μπακς: Το double - double του Αντετοκούμπο δεν ήταν αρκετό για τους Πέισερς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Indiana Pacers επικράτησαν των Milwaukee Bucks παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούμπο.

-

Οι Πέισερς φαίνεται πως έχουν βρει για τα καλά τις αδυναμίες των Μπακς και επικράτησαν με 142-130. Αυτή ήταν η 4η νίκη σε πέντε αγώνες απέναντι στα «Ελάφια», αποδεικνύοντας ότι είναι ο κακός τους δαίμονας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για μία ακόμη φορά, πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και σημείωσε 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ και είχε συμπαραστάτη τον κρις Μίντλετον με 19 πόντους και Ντεμιαν Λιλαρντ με 23.

Από την Ιντιάνα ξεχώρισε ο Ταϊρις Χάλιμπερτον που σημείωσε 31 πόντους και 12 ασίστ.

Το Σακραμέντο σε ένα ματς θρίλερ, όπου χρειάστηκαν δύο παρατάσεις επικράτησε με 138-135 των Μάτζικ.

Για τους νικητές ο Μονκ είχε 37 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Σαμπόνις σημείωσε triple double με 22 πόντους, 23 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Από το Ορλάντο μεγάλη εμφάνιση έκανε ο Μπανκέρο που πέτυχε 43 πόντους με 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δεν αγωνίστηκε καθόλου στον αγώνα ο Σάσα Βεζένκοφ

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ιντιάνα - Μιλγουόκι 142-130

Κλίβελαντ - Ουάσινγκτον 140-101

Ατλάντα - Οκλαχόμα 141-138

Μέμφις - Τορόντο 111-116

Μινεσότα - Νέα Ορλεάνη 106-117

Χιούστον - Μπρούκλιν 112-101

Ντάλας - Πόρτλαντ 126-97

Νέα Υόρκη - Σικάγο 116-100

Γιούτα - Ντιτρόιτ 154-148 (παρ.Φοίνιξ - ΛΑ Κλίπερς 122-131

Σακραμέντο - Ορλάντο 138-135 (παρ.)

ΛΑ Λέικερς - Μαϊάμι 96-110

Ειδήσεις σήμερα:

Κορυδαλλός: Φωτιά σε pet shop - Απειλήθηκαν διαμερίσματα (εικόνες)

Ανασχηματισμός: οι επιλογές και οι στόχοι του Μητσοτάκη

Σαλαμίνα - Λακκούβα: Οδηγός μηχανής τραυματίστηκε από πτώση (βίντεο)