Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελία: Ασθενής περνούσε έμφραγμα και η γιατρός την έστελνε... σπίτι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωγή κατά της γιατρού και του Ελληνικού Δημοσίου κατέθεσε η γυναίκα, η οποία διεκδικεί αποζημίωση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

-

(εικόνα αρχείου)

Ενώπιον του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου έχει προγραμματιστεί την 18η Ιανουαρίου 2024 η εκδίκαση αγωγής που άσκησε μια κάτοικος Χώρας Αστυπάλαιας κατά του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου του νησιού και του Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας αποζημίωση για βλάβες που υπέστη.

Η ενάγουσα είναι μόνιμη κάτοικος της Αστυπάλαιας και την 21η Σεπτεμβρίου 2018 τα ξημερώματα ξύπνησε από οξύ πόνο στο στήθος. Η κόρη της την συνέδραμε και απευθύνθηκαν ελλείψει νοσοκομείου στο πολυδύναμο ιατρείο.

Τηλεφώνησαν σε εφημερεύοντα ιατρό και σύμφωνα με την αγωγή η ιατρός ζήτησε από την κόρη της να της χορηγήσει ένα ηρεμιστικό χάπι και να προσπαθήσει πάλι να κοιμηθεί, καθώς θεώρησε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό. Η κόρη της ζήτησε να τους δεχτεί στο ιατρείο, καθώς δεν είχε αισθανθεί ξανά πόνο στο στήθος και εν τέλει, μετέβησαν εκεί.

Η ιατρός, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, μέτρησε το οξυγόνο της και της χορήγησε ένα ενέσιμο ηρεμιστικό ενώ συνέστησε την επιστροφή της στην οικία της ενώ φέρεται να απέδωσε τον πόνο σε άγχος. Μετά την εξασθένηση της επίδρασης του ηρεμιστικού η ενόχληση στο στήθος επανήλθε, ενώ έκανε και εμετό με αποτέλεσμα να μεταβεί εκ νέου στο ιατρείο και άλλος αγροτικός ιατρός διέταξε την διενέργεια καρδιογραφήματος.

Την υπέβαλε σε 4 καρδιογραφήματα και της έβαλε ορό για την χορήγηση ηρεμιστικού, ενώ κατά την παραμονή της εκεί έκανε δύο φορές εμετό.

Η ασθενής αναχώρησε και εξαιτίας της αδιαθεσίας της κατά τις επόμενες ημέρες μετέβη στην Αθήνα προκειμένου να λάβει τη γνώμη ειδικού καρδιολόγου ο οποίος διαπίστωσε πως είχε υποστεί οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και της χορήγησε ειδική φαρμακευτική αγωγή, ενώ συνέστησε στεφανιογραφία.

Μετέβη σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε το οξύ έμφραγμα που είχε υποστεί, καθώς και η ύπαρξη αποφραγμένης στεφανιαίας αρτηρίας. Εισήχθη σε χειρουργείο και υποβλήθηκε σε εγχείρηση αγγειοπλαστικής επιτυχώς. Τον Ιανουάριο του 2018 υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση τοποθέτησης απινιδωτή. Σήμερα, η κατάσταση της υγείας της είναι επιβαρυμένη και θεωρεί ότι αν είχε διαγνωστεί το έμφραγμά της εγκαίρως δεν θα ήταν το ίδιο.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας για την ίδια υπόθεση έχει διοριστεί πραγματογνώμονας ιατρός που γνωμοδότησε ότι προκύπτουν ευθύνες από την μη διάγνωση του εμφράγματος. Η ποινική δίκη εκκρεμεί μετά από αναβολές.

Με την αγωγή της διεκδικεί να καταδικαστούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των 157.479,72 ευρώ για τις βλάβες που υπέστη.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πτολεμαΐδα - Θάνατος παιδιού: Καταγγελίες από τους γονείς για τους γιατρούς του Νοσοκομείου (βίντεο)

Καλαμαριά - Εξαφάνιση εγκύου: Αγωνία για την 41χρονη

Η πιο ακριβή 11αδα στον κόσμο αξίζει 1,31 δις ευρώ!