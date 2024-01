Παράξενα

Ανατολική Αττική: Νεαρές κυκλοφορούσαν γυμνές μέσα στον κόσμο (εικόνες)

Οι κοπέλες κυκλοφορούσαν γυμνές και έβγαζαν φωτογραφίες σε πολυσύχναστους δρόμους σε Κορωπί, Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη, δίπλα σε ανυποψίαστους διαβάτες.

Σάλο έχουν προκαλέσει οι εικόνες ντροπής, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, και εμφανίζονται νεαρές κοπέλες να κυκλοφορούν γυμνές σε κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία του Κορωπίου, του Μαρκοπούλου και του Πόρτο Ράφτη.

Στις σοκαριστικές φωτογραφίες, δύο νεαρά κορίτσια ξεβρακώνονται σε πλατείες και δρόμους σε ώρες αιχμής, προσβάλλοντας τη δημόσια αιδώ. Ποζάρουν γυμνές στην πλατεία Δεξαμενής, σε παιδική χαρά, στην πλ. κοντά στον πεζόδρομο, στην πλ. Αγάλματος, στην πλ. του Δημαρχείου και στον σταθμό Προαστιακού στο Κορωπί, στην κεντρική πλ. Μαρκοπούλου και σε κεντρικά σημεία στο Πόρτο Ράφτη.

Μάλιστα αδιαφορούν για τον αν θα σκανδαλίσουν με τα γυμνά κορμιά τους περαστικούς, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, που όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες περνάνε ακριβώς δίπλα τους!

Πηγή: mesogianews.gr

