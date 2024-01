Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Γκιουλέρ: Καλή γειτονία... χωρίς υποχωρήσεις από εθνικά συμφέροντα

Τι είπε ο Τούρκος Υπ. Άμυνας για τις προσπάθειες περιορισμού της έντασης μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, αλλά και το διεκδικητικό πλαίσιο της Άγκυρας.

Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, έκανε δηλώσεις στις οποίες αναφέρθηκε στην αγόρα των F-16 από τις ΗΠΑ, αλλά και στις σχέσεις της χώρας του με την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανταποκρίτρια του ANT1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την αγορά πολεμικών αεροσκαφών ο Γκιουλέρ είπε πως: "Οι σύμμαχοί μας, ιδίως οι ΗΠΑ, πρέπει να διορθώσουν τις λανθασμένες στάσεις και προσεγγίσεις τους σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα την εθνική μας ασφάλεια. Παρακολουθούμε τη διαδικασία κατά την οποία ζητήσαμε την αγορά 40 F-16 Block 70 Vipers και 79 κιτ εκσυγχρονισμού από τις ΗΠΑ. Οι τεχνικές συναντήσεις με τις ΗΠΑ έχουν ολοκληρωθεί. Μεταφέρουμε στους συνομιλητές μας ότι αναμένουμε να ξεκινήσει η διαδικασία με τη λήψη θετικών και συγκεκριμένων μέτρων το συντομότερο δυνατό. Δεν είναι αποδεκτό να αφήνεται το θέμα σε εκκρεμότητα και να ακολουθείται προσέγγιση αποφυγής επίλυσης".

Στη συνέχεια, αναφέροντας ότι η Τουρκία διανύει μια ιστορική περίοδο στην ανάπτυξη των σχέσεων με την Ελλάδα, ο Γκιουλέρ υπενθύμισε ότι οι ειλικρινείς και εποικοδομητικές σχέσεις με προσανατολισμό στη λύση θα ωφελήσουν και τις δύο χώρες. Τονίζοντας ότι δεν θα γίνει υποχώρηση από τα εθνικά συμφέροντα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας συνέχισε ως εξής:



«Η συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στην Άγκυρα τον Νοέμβριο ήταν μια καλή ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας με την Ελλάδα. Με την ευκαιρία αυτή, οι συνομιλίες της αντιπροσωπείας, οι οποίες είχαν ανασταλεί για περισσότερα από δύο χρόνια, συνεχίστηκαν και επιτεύχθηκε συμφωνία για τη συνέχιση των συνομιλιών και το 2024».



Ο Γκιουλέρ υπενθύμισε ότι ελήφθη απόφαση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού σημείου επαφής για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.



Αναφέροντας ότι ένα ακόμη σημαντικό βήμα έγινε εκ μέρους των δύο χωρών υπό την ηγεσία του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της 5ης συνόδου του Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου τον Δεκέμβριο, ο Γκιουλέρ είπε ότι στις συνομιλίες αναδείχθηκαν κυρίως τα θέματα της μείωσης της έντασης στο Αιγαίο, της διατήρησης ανοικτών διαύλων διαλόγου και της επίλυσης των προβλημάτων στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και του πνεύματος της συμμαχίας.

Ο Γκιουλέρ δήλωσε πως: «Στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών επίσης που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών, στοχεύουμε στη συνέχιση της διαδικασίας με σχέσεις καλής γειτονίας, διάλογο και θετική ατζέντα. Φυσικά, θα ήθελα να τονίσω ότι, καθώς προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση δεν θα υποχωρησουμε ποτέ στα εθνικά μας συμφέροντα και ότι είμαστε απολύτως αποφασισμένοι ως προς αυτό»

