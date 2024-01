Οικονομία

Ακίνητα - Χρυσή Βίζα: Τούρκοι οι δεύτεροι σε αιτήσεις

Τι αναφέρουν δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο για το αυξημένο ενδιαφέρον απόκτησης χρυσής βίζας στην Ελλάδα.

Δεύτεροι στις αιτήσεις για να λάβουν χρυσή βίζα στην Ελλάδα βρίσκονται οι Τούρκοι. 457 πολίτες της γειτονικής χώρας πήραν την ελληνική χρυσή βίζα κάτι το οποίο μεταφράζεται σε μία επένδυση 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1 στην Κωνσταντινούπουλη, Άννα Ανδρέου, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως: "Το 2023, η γειτονική Ελλάδα κάλυψε το κενό της Πορτογαλίας.

Aνακοινώθηκαν οι αριθμοί της χρονιάς για τα προγράμματα της Χρυσής Βίζας, που αποκτάται με επενδύσεις σε ακίνητα ύψους 250 χιλιάδων ευρώ σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, όπου οι Τούρκοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον, και με επενδύσεις ύψους 500 χιλιάδων ευρώ σε σημαντικούς οικισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εισπράχθηκαν περίπου 1,5 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα της χρυσής βίζας.

Με βάση τα στοιχεία μόνο για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, το ποσό αυτό ανερχόταν στα 1,32 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως το ποσό είναι αυξημένο κατά 117% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022.

Εκδόθηκαν 5.302 χρυσές βίζες. Το σημαντικότερο μέρος αυτών αφορά την Περιφέρεια Αττικής. O αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν είναι 9.459 ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις περιμένουν έγκριση."

Στη πρώτη θέση είναι οι Κινέζοι

Συνεχίζοντας τα τουρκικά μέσα αναφέρουν πως: "Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το 45% των επωφελούμενων του προγράμματος Golden Visa είναι Κινέζοι. Δηλαδή, 2.001 Κινέζοι έχουν ήδη αποκτήσει τη χρυσή βίζα. Ενώ οι Τούρκοι που βρίσκονται στη δεύτερη θέση αποτελούν περίπου το 10% τοις εκατό.

Αθροιστικά, 457 Τούρκοι πολίτες έχουν λάβει Χρυσή Βίζα από την Ελλάδα. Οι Τούρκοι πολίτες που έλαβαν τη χρυσή βίζα από την Ελλάδα εξασφάλισαν έσοδα της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο για τη διοίκηση της Αθήνας.

Παρόλο που η κυβέρνηση βλέπει το πρόγραμμα της χρυσής βίζας ως μια σανίδα σωτηρίας για την Ελλάδα, όπου η οικονομία της υποφέρει τα τελευταία χρόνια, η αντιπολίτευση ζητά τον τερματισμό του προγράμματος. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι οι τιμές των ακινήτων στην Αθήνα αυξάνονται ραγδαία και ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει μια πανελλαδική εκστρατεία. Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε επίσης ότι το πρόγραμμα έχει ξεπεράσει τα όρια και ότι οι Κινέζοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών.

Είναι προφανές ότι και η Ελλάδα θα αλλάξει το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας στο προσεχές μέλλον και θα προχωρήσει σε αλλαγές στο αντικείμενο των ακινήτων της, όπως η Πορτογαλία."

Η πολιτική κρίση θα μπορούσε να επιφέρει ρίσκο

Το γεγονός ότι οι Τούρκοι κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στις αιτήσεις χορήγησης χρυσής βίζας στην Ελλάδα κέντρισε την προσοχή, στην γειτονική χώρα

Ο Μπουράκ Ντεμιρέλ, διευθυντή; της Henley & Partners στην Τουρκία, μιας ελβετικής εταιρείας που προετοιμάζει τα σημαντικότερα προγράμματα παγκοσμίως για χορήγηση υπηκοότητας, υπενθύμισε ότι, οι Τούρκοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και για την Πορτογαλία, είπε: " Υπάρχουν όμως κάποια θέματα που δεν πρέπει να ξεχνάμε πριν επενδύσουμε στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα, η Τουρκία έχει μεγάλη εμπειρία αναφορικά με την Ελλάδα.

Όπως γνωρίζετε, τα δικαιώματα παραμονής μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή, και οι Τούρκοι είναι το πρώτο έθνος που κινδυνεύει από αυτή την άποψη. Διότι τα πολιτικά προβλήματα μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας επηρεάζουν και την οικονομία. Το έχουμε βιώσει αυτό στο παρελθόν.

Έχει καταγραφεί στηνιστορία μας ότι σε ορισμένες περιόδους κατασχέθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των Τούρκων. Παρά το γεγονός ότι προς το παρόν αυτό μπορεί να φαίνεται βολικό, θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν ρίσκο κατά την προσεχή περίοδο.

Δεύτερον, η ελληνική αγορά ακινήτων δεν προσφέρει πια τόσες ευκαιρίες όπως προσέφερε πριν από το 2020.

Και βέβαια, εξακολουθούμε να έχουμε πελάτες που προτιμούν το ελληνικό πρόγραμμα. Ένας από τους κύριους λόγους γι' αυτό είναι η εγγύτητα πολιτισμού και απόστασης, καθώς και το γεγονός ότι πρόκειται για το πιο προσιτό πρόγραμμα παραμονής".

