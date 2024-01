Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Πέμπτης και τα... μπερδέματα (βίντεο)

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

-

Για ημέρες με πολλά και παράλληλα γεγονότα που έρχονται μπερδεμένα στην καθημερινότητα μας, έκανε λόγο την Πέμπτη η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως επεσήμανε η αστρολόγος, «μεγάλοι έρωτες και πλούσια δράση από τις κυβερνήσεις θα δούμε τις επόμενες ημέρες, μαζί με πολλά γεγονότα, με λάθη και με εξαπατήσεις».

«Όλα αυτά μαζί, μπερδεμένα… να δούμε τι θα γίνει», σχολίασε δηκτικά η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

