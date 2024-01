Κοινωνία

Νεκρός κυνηγός σε τροχαίο: Πυροσβέστες απεγκλώβισαν την σορό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα τον οδηγό του οχήματος, που βγήκε από την πορεία του.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, στην περιοχή Παλιοκάτωνα Αχαΐας, στην Αιγιάλεια, όταν ιδιωτικής χρήσης φορτηγό εξετράπη της πορείας του.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς της αισθήσεις του από άνδρες της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του tempo24, νεκρός είναι ένας 67χρονος κυνηγός, που είχε μεταβεί στην περιοχή για να κυνηγήσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανατολική Αττική: Νεαρές κυκλοφορούσαν γυμνές μέσα στον κόσμο (εικόνες)

Καταγγελία: Ασθενής περνούσε έμφραγμα και η γιατρός την έστελνε... σπίτι της

Tetris: 13χρονος τερμάτισε το βιντεοπαιχνίδι.. εντυπωσιάζοντας τους πάντες (βίντεο)