Κοινωνία

Άγιο Όρος: Ο Ελπιδοφόρος είναι ανεπιθύμητος στον Άθω, επειδή...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ομόφωνη απόφαση των Μονών της Αθωνικής Πολιτείας, την οποία κοινοποίησαν στον Οικουμενικό Πατριάρχη, σχετικά με τους λόγους που κήρυξαν "persona non grata" τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής.

-

Με μια απόφαση - καταπέλτη, το Άγιο Όρος με ομόφωνη απόφαση όλων των Μονών, έστειλε γράμμα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο οποίος είναι ο κανονικός τους Επίσκοπος, διαμηνύοντας του με σεβαστικό τρόπο ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος δεν είναι ευπρόσδεκτος να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Μοναστική Πολιτεία κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

Οι Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των Ιερών Μονών εξηγούν τους λόγους, οι οποίοι ανάγονται στα διαμειφθέντα κατά την βάπτιση των τέκνων του εξ’ Αμερικής ομοφύλου ζεύγους ζεύγους των ομογενών Ευαγγέλου Μπούση και Πίτερ Ντούντα, στις 9 Ιουλίου 2022 στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης της Μητρόπολης Βούλας.

Γράφουν χαρακτηριστικά οι Αντιπρόσωποι των Μονών, πως, «μετά λύπης διαπιστώνομεν ότι , μέσω των δημιοσιευθέντων φωτογραφιών του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, μετά το πέρας του μυστηρίου, εδημιουργήθη λανθασμένη εντύπωσις σχετικώς με την αποδοχήν υπό της Εκκλησίας του μυστηρίου του γάμου εξ ατόμων του ιδίου φύλου, μήνυμα αντίθετον προς τα δόγματα και την διδασκαλίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Κάνουν έκκληση στον Πατριάρχη «όπως κλίνητε ευήκοον ους εις την ανησυχίαν ημών επί του εξαιρετικώς ευαισθήτου θέματος, το οποίον αφορά εις την ακεραιότητα της ημετέρας πίστεως και των ορθοδόξων παραδόσεων».

Πληροφορίες του «Εθνικού Κήρυκα» εξ’ Αγίου Ορους αναφέρουν πως η Ιερά Κοινότητα και η Ιερά Επιστασία δεν πρόκειται να υποδεχθούν τον κ. Ελπιδοφόρο με το σύνηθες τυπικό για Αρχιεπισκόπους. Οι Μονές και οι εν αυταίς ασκούμενοι Πατέρες έχουν μπει σε δύσκολη θέση διότι δεν μπορούν να κλείσουν την πόρτα, όπως είπαν χαρακτηριστικά σ’ έναν Ορθόδοξο Ιεράρχη, γι’ αυτό και διά της επιστολής τους απευθύνονται στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να συστήσει στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο να μην πάει στο Αγιο Ορος, καθότι πιστεύουν ότι θα φωτογραφηθεί εκεί μετά των συνοδών του ομογενών για να δείξει ότι τυγχάνει της αποδοχής των Μοναχών.

Ο «Εθνικός Κήρυκας» είναι σε θέση να γνωρίζει ότι πριν μερικούς μήνες ζήτησε να μεταβεί στο Αγιο Ορος για να παραστεί σε πανήγυρη Μονής, πλην όμως του ελέχθη ότι ήταν ανεπιθύμητος.

Στην επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη θα συνοδεύεται από όμιλο Ελληνοαμερικανών, ενώ έχει προγραμματιστεί να κάνει ομιλία σε Ισραηλινό Σύλλογο και να τελέσει χειροτονία νέου από το Μεξικό, τον οποίον θα διορίσει στην κοινότητα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κορώνα Νέας Υόρκης για να κάνει «ιεραποστολή» ανάμεσα στους Ισπανόφωνους της περιοχής. Η χειροτονία θα γίνει στην Ελλάδα διότι οι Αμερικανικές Αρχές δεν ενέκριναν την βίζα των συγγενών του μέλλοντος να χειροτονηθεί να ταξιδεύσουν στην Αμερική. Εκείνον τον ιερέα που είχε διορίσει πριν μερικούς μήνες δεν μπόρεσε να παραμείνει και αποχώρησε.

Η επιστολή του Αγίου Ορους προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο έχει ως εξής:

«Καρυαί τη 15η/28η Δεκεμβρίου 2023

Τη Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι

Τω Οικουμενικώ Πατριάρχη

Κυρίω κω ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩ

Πανσεβάστω Πατρί ημών και Δεσπότη

Εις Φανάριον

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Διά του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος προαγόμεθα όπως εξ’ αφορμής της επικειμένης επισκέψεως του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου εις την Αγιώνυμον Πολιτείαν, καταθέσωμεν ενώπιον της Υμετέρας Παναγιότητος τον προβληματισμόν της καθ’ ημάς Ιεράς Κοινότητος αναφορικώς εις τα επισυμβάντα κατά τη διάρκεια της τελέσως του μυστηρίου της βαπτίσεως παιδιών «ομοφύλου ζεύγους», το οποίον έλαβεν χώραν εις τοιν Ιερόν Ναόν της Παναγίας Φανερωμένης εις Βουλιαγμένην.

Μετά λύπης διαπιστώνομεν ότι, μέσω των δημιοσιευθέντων φωτογραφιών του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, μετά το πέρας του μυστηρίου, εδημιουργήθη λανθασμένη εντύπωσις σχετικώς με την αποδοχήν υπό της Εκκλησίας του μυστηρίου του γάμου εξ ατόμων του ιδίου φύλου, μήνυμα αντίθετον προς τα δόγματα και την διδασκαλίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το γεγονός τούτο, απάδον τη ευαγγελική διδασκαλία, προκαλεί τον έντονον προβληματισμόν της καθ’ ημάς Ιεράς Κοινότητος.

Οθεν, Παναγιώτατε, παρακαλούμεν υιικώς, όπως κλίνητε ευήκοον ους εις την ανησυχίαν ημών επί του εξαιρετικώς ευαισθήτου θέματος, το οποίον αφορά εις την ακεραιότητα της ημετέρας πίστεως και των ορθοδόξων παραδόσεων.

Επί δε τούτοις, εμπεπιστευμένοι τη Υμετέρα πεπνυμένη κρίσει εξαιτούμενθα τας Υμετέρας Πατρικάς ευχάς επί ταις εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου και διατελούμεν εν τω μέλλοντι Κυρίω βαπτισθήναι μεθ’ υιικής αφοσιώσεως κατασπαζόμενοι την σεπτήν Υμετέραν Δεξιάν μετά βαθυτάτου σεβασμού.

Απαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Ορους Αθω».

Πηγή: vimaorthodoxias.gr