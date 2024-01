Πολιτική

Γκουτέρες για Κυπριακό: Να μην χαθούν άλλες ευκαιρίες…

Μήνυμα προς τους ηγέτες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αναφορικά με την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, στέλνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Aντόνιο Γκουτέρες.

Σε χαμηλούς τόνους και με ίσες αποστάσεις κινούνται τα προσχέδια των δύο εκθέσεων του Γ.Γ. του ΟΗΕ που κυκλοφόρησαν, για την ανανέωση της ειρηνευτικής δύναμης ΟΥΝΦΙΚΥΠ και για τις Καλές Υπηρεσίες στην Κύπρο, σε μια προσπάθεια του να μην προκαλέσει την τουρκική πλευρά ενόψει και του διορισμού της νέας απεσταλμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ που μεταδίδει ο ανταποκριτής στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας, ο Γ.Γ του ΟΗΕ, εκφράζει την απογοήτευση του που δεν υπήρξε πρόοδος στην επανέναρξη του διαλόγου, επαναλαμβάνει την δέσμευση του να συνεχίσει τις προσπάθειες και καλεί τους δύο ηγέτες να μην χάσουν άλλες ευκαιρίες για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Γ.Γ αναφέρει ότι ήταν αρνητικές οι εξελίξεις επί του εδάφους και ότι όσο δεν υπάρχει διέξοδος η κατάσταση δυσκολεύει αφήνοντας ωστόσο ανοικτή την πόρτα επίλυσης του Κυπριακού.

Με αφορμή την συμπλήρωση των 60 χρόνων από την ανάπτυξη της ειρηνευτικής δύναμης στο νησί αναφέρει ότι η εικόνα της παγωμένης σύγκρουσης, η εικόνα της ηρεμίας είναι παραπλανητική και αυτό το αποδεικνύουν οι εντάσεις στην νεκρή ζώνη, ενδεικτικό του γεγονότος ότι ενώ η διένεξη κρατά δεκαετίες τέτοια περιστατικά μπορεί να οδηγήσουν σε εντάσεις και κρίση.

Στην έκθεση για την ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ υπάρχει μια έντονη και αντικειμενική περιγραφή των γεγονότων όπου καταδικάζεται η βία εναντίον των ειρηνευτών. Το κείμενο κάνει λόγο για «σοβαρές στρατιωτικές παραβάσεις» στον Άγιο Δομέτιο και την Πύλα ,τις οποίες μάλιστα χαρακτηρίζει «προωθητικές κινήσεις» μέσα στην νεκρή ζώνη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πολιτική διαδικασία ενώ καλεί τις δύο πλευρές να συμμορφωθούν με τα συμφωνηθέντα και να τα εφαρμόσουν συνεργαζόμενοι με την ειρηνευτική δύναμη ώστε να διατηρηθει η ηρεμία στην νεκρή ζώνη.

