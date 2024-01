Κόσμος

ΗΠΑ: πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αϊόβα (βίντεο)

Στο σημείο επικρατεί πανικός με τον δράστη σύμφωνα με πληροφορίες να μην έχει συλληφθεί ακόμη.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Αϊόβα των ΗΠΑ, μετά από πληροφορίες για πυροβολισμούς σε σχολείο.

Περιπολικά και ασθενοφόρα έσπευσαν στο Perry High School, της Αϊόβα, νωρίτερα σήμερα, μετά από ενημέρωση πως κάποιος πυροβολεί στο σχολείο, με το συμβάν να βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη.

Ο σερίφης της Περιφέρειας του Nτάλας αναφέρει ότι γίνονται έρευνες για έναν άνδρα, ο οποίος οπλοφορεί, ενώ στο σημείο επικρατεί πανικός.

BREAKING!!! Multiple shot at Perry High School, in Perry County Iowa#breaking #shooting pic.twitter.com/WDRFSw4IRt — Crime With Bobby (@crimewithbobby) January 4, 2024

BREAKING: Shooting with multiple victims reported at Perry High School in Perry, Iowa pic.twitter.com/XuvFzpId50 — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) January 4, 2024

