Κόσμος

Ιράν: Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό στο μνημόσυνο του Σουλεϊμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις που σκότωσαν σχεδόν 100 ανθρώπους στο Ιράν.

-

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τις δύο εκρήξεις που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν σχεδόν 100 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες σε μια τελετή στο Ιράν στη μνήμη του διοικητή Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε από ένα αμερικανικό drone το 2020.

Η τζιχαντιστική οργάνωση ανήρτησε μια ανακοίνωση στους λογαριασμούς της στο Telegram.

Νωρίτερα, όπως εκτίμησε ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, "η διπλή έκρηξη η οποία στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 103 ανθρώπων χθες Τετάρτη κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι στην Κερμάν του Ιράν μοιάζει να ήταν «τρομοκρατική» ενέργεια του είδους αυτών που διέπραττε συχνά στο παρελθόν η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ)."





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πλακώθηκαν στο ξύλο για μια θέση παρκαρίσματος

Κιβωτός του Κόσμου - Πατέρας Αντώνιος: Νέα δίωξη για κακούργημα

Λίβανος - Σάλεχ Αλ Αρούρι: Λαοθάλασσα και οργή στην κηδεία του υπαρχηγού της Χαμάς (εικόνες)