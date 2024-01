Αθλητικά

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός: θριαμβευτική νίκη - ανατροπή για τους Αγρινιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλά γκολ και... χατ τρικ στο ντέρμπι των ουραγών της SuperLeague.

-

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Πέδρο Τορεχόν, ο οποίος σημείωσε ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ (αν και μέχρι σήμερα είχε στην καριέρα του όλα κι όλα 3 γκολ!) ο Παναιτωλικός νίκησε τον Πανσερραϊκό με 3-2 στο ντέρμπι της... ουράς και των ανατροπών και πήρε τεράστια βαθμολογική ανάσα, μετά την ολοκλήρωση 16 αγωνιστικών. Ο Αργεντινός μέσος «χτύπησε» στο 35’, στο 64’ και στο 84’ χαρίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στους Αγρινιώτες στη μάχη που δίνουν για την παραμονή τους, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία τους με τον Γιάννη Πετράκη στον πάγκο τους (2 νίκες, 2 ισοπαλίες). Στον αντίποδα ο Πανσερραϊκός (που προηγήθηκε με τον Δεληγιαννίδη στο 15’ και ισοφάρισε με πέναλτι του Θυμιάνη) έμεινε εκτός νίκης για 7ο σερί ματς (2 ισοπαλίες, 5 ήττες) και πλέον μπαίνει σε... περιπέτειες.

Ο Παναιτωλικός πίεσε στο ξεκίνημα του αγώνα, όμως ο Πανσερραϊκός ήταν εκείνος που πήρε το προβάδισμα στο 15’. Σε εκτέλεση κόρνερ του Στάικου, οι Καπίνο και Μλάντεν μπερδεύτηκαν με αποτέλεσμα η μπάλα να αναπηδήσει μέσα στη μικρή περιοχή κι ο Δεληγιαννίδης που καιροφυλαχτούσε την έσπρωξε στα δίχτυα κάνοντας το 0-1.

Στο 21’ το σουτ του Μπαλντασάρα πέρασε άουτ, ενώ στο 35’ ο Παναιτωλικός έφερε το ματς στα ίσα. Από καταπληκτική κάθετη πάσα του Λιάβα, ο Τορεχόν βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Πανσερραϊκού και με ψύχραιμο αριστερό πλασέ νίκησε τον Χόβαν για το 1-1.

Οι Αγρινιώτες έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους στο 45’ όταν ο Φρεντερίκο Ντουάρτε πάτησε στην περιοχή κι έκανε διαγώνιο σουτ που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Χόβαν.

Ο Πανσερραϊκός απάντησε στις μεγάλες ευκαιρίες στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, με τον Μούργο να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά και τον Άλεξιτς να εκτελεί από το ύψος του πέναλτι, στέλνοντας ωστόσο την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Παναιτωλικός «χτύπησε» για δεύτερη φορά στο 64’. Ο Καρέλης πήρε θέση στην περιοχή, όμως το πλασέ του κόπηκε, με τη μπάλα να φτάνει στον Τορεχόν που με ψύχραιμο δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα για δεύτερη φορά στην αριστερή γωνία της εστίας του Χόβαν.

Τα «λιοντάρια» πέρασαν στην αντεπίθεση και στο 70’ ο Καπίνο ανέτρεψε τον Χατζηστραβό στην περιοχή, έπειτα από πολύ ριψοκίνδυνο γύρισμα του Μπρούνο Ντουάρτε με το κεφάλι. Στο επόμενο λεπτό (κι αφού η παράβαση επιβεβαιώθηκε κι από το VAR) ο Θυμιάνης ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και ισοφάρισε σε 2-2 για τον Πανσερραϊκό.

Οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και στο 84’ βρήκαν ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα με τον «φαρμακερό» Πέδρο Τορεχόν. Μετά από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Σενγκέλια από τα δεξιά, ο Αργεντινός μέσος ήρθε πίσω απ’ την πλάτη της άμυνας του Πανσερραϊκού και με γυριστή κεφαλιά αιφνιδίασε τους πάντες, κάνοντας το 3-2 και φτάνοντας σ’ ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: 47’ Σενγκέλια, 48’ Μλάντεν - 61’ Χατζηστραβός, 83’ Θυμιάνης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Οικονόμου, Μπρούνο Ντουάρτε, Μλάντεν, Λιάβας, Μπαλντασάρα (46’ Σενγκέλια), Χατζηθεοδωρίδης (90’+1’ Ξενιτίδης), Χουάνπι (23' λ.τρ. Πέρες), Τορεχόν, Φρεντερίκο Ντουάρτε (75’ Μπελεβώνης), Καρέλης (75’ Ζοάο Πέντρο).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χόβαν, Δεληγιαννίδης, Θυμιάνης, Γκοτζαμανίδης, Πεταυράκης (46' Αυλωνίτης), Σοφιανός (46' Ουάρντα), Στάικος, Μορέιρα (90’ Μπαΐροβιτς), Χατζηστραβός, Μούργος (46' Ντανκερλούι), Άλεξιτς (83’ Γούλερι).

Ειδήσεις σήμερα:

Κιβωτός του Κόσμου - Πατέρας Αντώνιος: Νέα δίωξη για κακούργημα

Λίβανος - Σάλεχ Αλ Αρούρι: Λαοθάλασσα και οργή στην κηδεία του υπαρχηγού της Χαμάς (εικόνες)

Ανασχηματισμός: ολοκληρώθηκε η ορκωμοσία των νέων Υπουργών (εικόνες)