Άρης: ο Φετφατζίδης επέστρεψε επίσημα (εικόνες)

"Στον Άρη πέρασα μια από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας μου και επιστρέφω εδώ με όμορφα συναισθήματα" είπε μεταξύ άλλων για την επιστροφή του ο διεθνής μεσοεπιθετικός.

Λίγες ώρες έπειτα από την επίσημη επιστροφή του Λίντσεϊ Ρόουζ, η ΠΑΕ Άρης προχώρησε και στην ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάννη Φετφατζίδη για τον επόμενο 1,5 χρόνο.

Ο 33χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός (γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1990) γίνεται, έτσι, η δεύτερη προσθήκη για την ομάδα του Άκη Μάντζιου στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Φετφατζίδης στην πρώτη του θητεία στον Αρη κατέγραψε συνολικά 56 συμμετοχές, 7 γκολ και 13 ασίστ, ενώ έχει φορέσει και 27 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας (3 γκολ).

Όταν αποχώρησε από τη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2020, μετακόμισε στην Αλ-Κορ κι εν συνεχεία στην Αλ-Σαλίγια. Επέστρεψε στην Ευρώπη και την Ιταλία για λογαριασμό της Σπαλ ενώ το περασμένο καλοκαίρι πήγε στην Κύπρο για να φορέσει τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Σε 12 ματς, φέτος, δε σκόραρε ούτε έδωσε κάποια ασίστ.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Φετφατζίδης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης:

«Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα. Στον Άρη πέρασα μια από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας μου και επιστρέφω εδώ με όμορφα συναισθήματα. Έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την ομάδα και τον κόσμο της και αυτό είναι γνωστό. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε όλοι μαζί να φέρουμε στον Άρη νίκες και χαρές στον κόσμο μας».

