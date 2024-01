Πολιτική

Μπλίνκεν: Ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Κλείδωσε» η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, καθώς ανακοινώθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

-

Επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 'Αντονι Μπλίνκεν στο πλαίσιο περιοδείας που θα πραγματοποιήσει στην περιοχή. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης Τύπου στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Έτσι, όπως είπα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και (ο 'Αντονι Μπλίνκεν) ανυπομονεί να την επισκεφθεί για να μιλήσει για την υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, η οποία υφίσταται από την αρχή της σύγκρουσης, τη διασφάλιση της περιφερειακής θαλάσσιας ασφάλειας και επιπλέον θα υπάρχουν άλλα θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε και τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα γνωστοποιηθούν στη συνέχεια», σημείωσε ο κ. Μίλερ.

Ο 'Αντονι Μπλίνκεν θα αναχωρήσει την Πέμπτη από την Ουάσιγκτον για μια περιοδεία που θα έχει στο επίκεντρο τη προώθηση των πρωτοβουλιών της αμερικανικής διπλωματίας για τον πόλεμο στη Γάζα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα επισκεφτεί το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη, καθώς και την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιορδανία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο.

Από την πλευρά του, ο 'Αντονι Μπλίνκεν θα τονίσει την ανάγκη να αποφευχθεί μια διάχυση της σύγκρουσης σε περιφερειακό επίπεδο και θα συζητήσει συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να κάνουν οι διάφορες πλευρές στην περιοχή ώστε να αποφευχθεί μια γενίκευση της κρίσης.

Τέλος, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα συζητήσει τα άμεσα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και τις προσπάθειες για την επιστροφή των εναπομεινάντων ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανασχηματισμός: ολοκληρώθηκε η ορκωμοσία των νέων Υπουργών (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Θύμα δολοφονίας βρέθηκε σε γήπεδο

Λάρισα: Επιδειξίας προκάλεσε αναστάτωση μέρα – μεσημέρι