Ελπιδοφόρος: Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ανακοίνωσε ταξίδι στον Άγιον Όρος

Παρά τη δυστοκία που φέρεται να εκφράστηκε από το Άγιον Όρος, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ανακοίνωσε επίσκεψη στο Άθως και τη Θεσσαλονίκη.

Επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου σε Άγιο Όρος, και Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, μετά από πρόσκληση του ΚΙΣ.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής έρχεται λίγο αφότου εκπρόσωποι των Μονών του Αγίου Όρους φέρονται να απέστειλαν επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη, γνωστοποιώντας τους πως ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είναι ανεπιθύμητος στο Άγιον Όρος.

«Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος μαζί με ομάδα σαράντα προσκυνητών εξ Αμερικής, επισκέπτεται το Άγιο Όρος, επ? ευκαιρία της εορτής των Θεοφανείων.

Στις 18 Ιανουαρίου το προσκύνημα θα ξεκινήσει από την Ιερά Μονή Ξενοφώντος, όπου ο Σεβασμιώτατος θα προστεί στην αγρυπνία και την αρχιερατική Θ. Λειτουργία των Θεοφανείων καθώς και στον καθαγιασμό των υδάτων στις 19 Ιανουαρίου.

Στις 20 Ιανουαρίου ο Αρχιεπίσκοπος με την ακολουθία του θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Φιλοθέου, η οποία είναι η μητέρα Ιερά Μονή των σπουδαίων μοναστηριών, τα οποία ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης ίδρυσε στην Αμερική.

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου ο Αρχιεπίσκοπος θα προστεί στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερα Μονή Φιλοθέου. Την ίδια μέρα ο Αρχιεπίσκοπος με τους προσκυνητές θα επισκεφτούν την Ιερά Μονή Παντοκράτορος όπου και θα καταλύσουν εκεί.

Στις 22 Ιανουαρίου οι προσκυνητές επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 23 Ιανουαρίου θα επισκεφτεί το νέο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο στην έδρα της Ιερά Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Θα έχει επίσης συναντήσεις με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Στάθη Κωνσταντινίδη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το νέο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Στέλιο Αγγελούδη στο Δημαρχείο, το Γενικό Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Jerry Ismail στο Προξενείο των ΗΠΑ και το Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη κ. Orhan Yalman Okan στο Προξενείο της Τουρκίας.

Θα ακολουθήσει επίσκεψη των προσκυνητών στην Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται ο χαριτόβρυτος τάφος του Αγ. Παϊσίου του Νέου και στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Ακριτοχώρι Σερρών.

Το Σάββατο στις 27 Ιανουαρίου, ο Αρχιεπίσκοπος θα προστεί στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Ηλιουπόλεως, όπου και θα πραγματοποιηθεί η χειροτονία εις πρεσβύτερο του ιερολογιώτατου διακόνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής κ. Πέτρου Gomez.

Την ίδια μέρα θα επισκεφτεί τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως ενώ θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στο Δήμο Αμπελοκήπων όπου θα υπάρχει συνάντηση με το Δήμαρχο Αμπελοκήπων κ. Λάζαρο Κυρίζογλου και στο Φάρο του Κόσμου στο Δενδροπόταμο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Αρχιεπίσκοπος θα παραβρεθεί στην κόπη της βασιλόπιττας των ΑΧΕΠΑ στο Ξενοδοχείο Hyatt.

Κατόπιν προσκλήσεως του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος θα είναι ο κύριος ομιλητής στις εκδηλώσεις για την Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 28 Ιανουαρίου.

Το πρωί της Κυριακής θα συλλειτουργήσει με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά και στη συνέχεια θα καταθέσει στέφανο στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στην Πλατεία Ελευθερίας.

Η ομιλία στην εκδήλωση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

