Ισραήλ - Γκάλαντ: ο πόλεμος στη Γάζα θα συνεχίσει για όσο χρειαστεί

Αλλαγή της στρατηγικής στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ. Ισραηλινοί που φέρονταν ως αγνοούμενοι από τις 7 Οκτωβρίου κρατούνται όμηροι στη Γάζα, ανακοίνωσε ο στρατός.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ παρουσίασε απόψε τα σχέδια της ισραηλινής κυβέρνησης για την επόμενη φάση του πολέμου στη Γάζα, με μια πιο στοχευμένη προσέγγιση στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα και τη συνέχιση των επιχειρήσεων στον νότο.

Ο Γκάλαντ ανέφερε ότι στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας θα υπάρξει μετάβαση σε μια νέα προσέγγιση του πολέμου που θα περιλαμβάνει επιδρομές, την καταστροφή των σηράγγων της Χαμάς, αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις καθώς και «ειδικές» επιχειρήσεις. Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ο στρατός επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην εξόντωση της ηγεσίας της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί, τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο υπουργός.

Μετά τον πόλεμο η Χαμάς δεν θα ελέγχει πλέον τη Γάζα, η οποία θα διοικείται από παλαιστινιακά όργανα, εφόσον δεν υπάρχει κάποια απειλή για το Ισραήλ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει το δικαίωμα να αναλαμβάνει δράση στον θύλακα, όμως δεν θα υπάρχει παρουσία Ισραηλινών πολιτών εκεί, πρόσθεσε ο Γκάλαντ.

Τρεις Ισραηλινοί που φέρονταν ως αγνοούμενοι από τις 7 Οκτωβρίου κρατούνται όμηροι στη Γάζα

Τρεις Ισραηλινοί που φέρονταν ως αγνοούμενοι μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

"Τρεις πολίτες που φέρονταν ως αγνοούμενοι μέχρι τώρα, ταυτοποιήθηκαν ως όμηροι και οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν σχετικά", διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Η ανακοίνωση αυτή αυξάνει σε 132 τον αριθμό των ανθρώπων που συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 1.140 ανθρώπων στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους πολίτες, ενώ σχεδόν 250 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα, εκ των οποίων περίπου 100 αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να "καταστρέψει" το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα εν είδει αντιποίνων και μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, 22.438 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, έφηβοι και μικρά παιδιά, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς.





