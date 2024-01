Life

Σιένα Μίλερ: μητέρα για δεύτερη φορά η ηθοποιός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εγκυμοσύνη της ηθοποιού, είχε αποκαλυφθεί κατά την διάρκεια των διακοπών της στην Ίμπιζα τον Αύγουστο.

-

Η Σιένα Μίλερ (Sienna Miller) έγινε μητέρα για δεύτερη φορά. Η Βρετανοαμερικανίδα ηθοποιός και ο σύντροφός της Όλι Γκριν (Oli Green) εθεάθησαν να κάνουν βόλτα με το νεογέννητο κοριτσάκι τους στο Δυτικό Λονδίνο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Μίλερ μοιράζεται επίσης την 11χρονη κόρη της Μάρλοου, με τον Βρετανό ηθοποιό Τομ Στάριτζ (Tom Sturridge). Ήταν χαμογελαστή κατά την έξοδό της σε μια καφετέρια φορώντας ένα χακί παλτό και μία τζιν ολόσωμη φόρμα, ενώ είχε το μωρό της σε ένα μάρσιπο αξίας 3.800 ευρώ.

Η εγκυμοσύνη είχε αποκαλυφθεί κατά την διάρκεια των διακοπών της στην Ίμπιζα τον Αύγουστο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντινούπολη - Ιμάμογλου: Ξανά υποψήφιος δήμαρχος

“Ψυχοκόρες“: Πρεμιέρα β' κύκλου στο ANT1+ με διπλό επεισόδιο (εικόνες)

Πάτρα: Συλλήψεις για εκβιασμό διοίκησης οργανισμού με “χρυσά κερδη”