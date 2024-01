Life

Πέθανε η Γκλίνις Τζονς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου της Γκλίνις Τζονς.

-

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση θανάτου της Γκλίνις Τζονς.

Η εμβληματική Αγγλίδα ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 100 ετών, την Πέμπτη.

Η βραβευμένη με Tony σταρ της σκηνής και της οθόνης που έπαιξε τη μητέρα στην θρυλική ταινία Μαίρη Πόπινς του 1964 με την Julie Andrews έφυγε πλήρης ημερών με τον μάνατζέρ της Μιτς Κλεμ,να κάνει γνωστό ότι πέθανε σε ένα σπίτι στο Λος Άντζελες από φυσικά αίτια.

«Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για το Χόλιγουντ», είπε ο Κλεμ. «Είναι η τελευταία από τις τελευταίες του παλιού Χόλιγουντ».

Η Τζονς ήταν γνωστό ότι ήταν τελειομανής ως προς το επάγγελμά της. Οι ρόλοι που έπαιρνε έπρεπε να είναι πολύπλευροι. Οτιδήποτε λιγότερο δεν την ικανοποιούσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Επιδειξίας προκάλεσε αναστάτωση μέρα – μεσημέρι

Ορκωμοσία: Μήνυμα Μητσοτάκη για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών

Μπλίνκεν: Ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Ελλάδα