Εορτολόγιο - 5 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, παραμονή των Φώτων.

Σήμερα Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Συναξάρι της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι:

Τελευταία Προεόρτιος των Φώτων. Θεοπέμπτου επισκόπου και Θεωνά, Θεόειδος και Σάϊς. Οσίων Γρηγορίου «του εν τω Ακρίτα», Δομνίνης, Συγκλητικής (†350), Τατιανής και Φωστηρίου. Οσιομάρτυρος Ρωμανού, του από Καρπενησίου του εν Βυζαντίω (†1694).

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Θεώνη,

Θεωνάς,

Θεόπεμπτος,

Θεόπεμπτη,

Συγκλητική. Ανατολή ήλιου: 07:41 – Δύση ήλιου: 17:19

Σελήνη 23.3 ημερών Άγιοι Θεόπεμπτος και Θεωνάς Ήταν επίσκοπος επί Διοκλητιανού. Για την παρρησία του, την πίστη του και την ομολογία του συνελήφθη και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, από τα οποία με τη χάρη του Θεού βγήκε σώος. Στην συνέχεια του έδωσαν ισχυρό δηλητήριο το οποίο όμως δεν προξένησε ουδεμία βλάβη στον άγιο, αντίθετα είχε ως αποτέλεσμα την μεταστροφή στην πίστη του μάγου Θεωνά, ο οποίος κατασκεύασε το δηλητήριο. Τελικά οι βασανιστές αποκεφάλισαν τον Θεόμεμπτο και έθαψαν ζωντανό το Θεωνά. Έτσι έλαβαν το στεφάνι του μαρτυρίου. Όσιος Γρηγόριος «ο εν τω Ακρίτα» Γεννήθηκε στη νήσο Κρήτη και ήταν γόνος ευσεβών γονέων, του Θεοφάνη και της Ιουλιανής. Παρακινούμενος από θείο ζήλο και μετά από πολλές περιπέτειες φθάνει στη Ρώμη όπου μετά από θαυμαστή εγκράτεια και άσκηση λαμβάνει το αγγελικό σχήμα. Όταν επισκέφθηκε τη Ρώμη ο επίσκοπος Συνάδων Μιχαήλ, έπεισε τον μακάριο Γρηγόριο να τον ακολουθήσει στη Βασιλεύουσα και να συνεχίσει την άσκησή του στην Ι. Μονή του Ακρίτα. Εκεί πέρασε την υπόλοιπη ζωή του με ένα μόνο χιτώνα, ενώ κοιμόταν πάνω σ' ένα σπαθί και λάμβανε ελάχιστο φαγητό και νερό κάθε δύο ημέρες. Αφού με αυτό το θαυμαστό τρόπο πέρασε όλη τη ζωή του παρέδωσε τη ψυχή του στον Κύριο. Πηγή: ecclesia.gr