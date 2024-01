Κοινωνία

Ίλιον: Ανήλικος μαχαίρωσε μαθητή Γυμνασίου και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Νέο αιματηρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, σήμανε συναγερμό στις Αρχές

Νέο αιαμτηρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στο Ίλιον το βράδυ της Πέμπτης.

Αργά το βράδυ, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία", ένας 13χρονος, για την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι από άλλον ανήλικο νωρίτερα στο Ίλιον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής, 13-14 ετών, ενώ βρίσκονταν στην Πλατεία Ιλίου τσακώθηκε με άλλο ανήλικο, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στον μηρό και στον γλουτό, ευτυχώς ελαφρά.

Το παιδί ενημέρωσε τον 36χρονο πατέρα του, πήγαν αρχικά μαζί στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα και εξετάσεις και στη συνέχεια μετέβησαν το Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής τους.

Εκεί κατατέθηκε μήνυση σε βάρος του ανήλικου που υπέδειξε το θύμα της επίθεσης.

Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

