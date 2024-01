Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Κασσελάκης προς Μητσοτάκη: Είστε αληθινά υπέρ του γάμου;

Τι ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λίγες ώρες μετά απο το "μήνυμα" του Πρωθυπουργού για το νομοσχέδιο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επικοινώνησε νωρίς το πρωί με τον πρόεδρο της Κυβερνητικής Ομάδας του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, και του ζήτησε μόλις ανοίξει η Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να καταθέσει εκ νέου το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.

Η απόφαση αυτή έρχεται, μετά την χθεσινή κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον ίδιο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαιτίας της αναβολής ψήφισης του νομοσχεδίου για τον γάμο και την τεκνοθεσία όμοφυλων ζευγαριών.

«Μετά τη χθεσινή απόφαση του Πρωθυπουργού να αναβάλει το δικό του νομοσχέδιο, είναι η μόνη μου επιλογή», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασκώντας κριτική στον κ. Μητσοτάκη. «Δεν μπορείτε εσείς, μπορούμε εμείς. Φοβάστε εσείς, δε φοβόμαστε εμείς. Το μόνο που έχετε να πείτε είναι το εξής: Ναι ή όχι στην ισότητα στον γάμο; Είστε αληθινά υπέρ, κ. Μητσοτάκη;», σημειώνει και καταλήγει: «Αν ναι, θα υπερψηφίσετε. Αν όχι, θα κρυφτείτε πίσω από τον κ. Βορίδη για άλλη μια φορά».

H ανάρτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη:

Μόλις επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, και του ζήτησα, με το που ανοίξει η Βουλή, να καταθέσουμε εκ νέου το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.



Μετά τη χθεσινή απόφαση του Πρωθυπουργού να αναβάλει το δικό του νομοσχέδιο, είναι η μόνη μου επιλογή.… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 5, 2024

