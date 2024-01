Αθλητικά

United Cup: Η Σάκκαρη... ισοπέδωσε την Κέρμπερ

Με τη νίκη της η Ελληνίδα τενίστρια, έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα για τα προημηττελικά του United Cup, στην Αυστραλία.

Η Μαρία Σάκκαρη σε ένα ονειρικό παιχνίδι νίκησε με 2-0 (6-0, 6-2) την Αντζελίκ Κέρμπερ και έδωσε προβάδισμα στην Ελλάδα στην αναμέτρηση με την Γερμανία για τα προημιτελικά του United Cup.

Η Σάκκαρη ήταν πραγματικά απολαυστική, κυριάρχησε σε όλους τους τομείς και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Κέρμπερ να πιστέψει ότι μπορεί να την κερδίσει.

Στο πρώτο σετ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν ισοπεδωτική και επικράτησε χωρίς να χάσει γκέιμ. Στο δεύτερο συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και θα μπορούσε να είχε τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι, καθώς στο 5-2 έχασε δύο ματς μπολ.

Στη συνέχεια παίρνει σκυτάλη ο Στέφανος Τσιτσιπάς για την τιτανομαχία με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Η χώρα μας που προηγείται με 1-0 θέλει μία νίκη για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά

