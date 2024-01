Τοπικά Νέα

Φυλακές Βόλου: Παίξανε “ξύλο” για έναν... ποδοσφαιρικό αγώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως ξεκίνησε το συμβάν που σήμανε συναγερμό στις φυλακές και οδήγησε τους κρατούμενους στο νοσοκομείο.

-

Συναγερμός σήμανε χθες στις φυλακές Βόλου, όταν απειλήθηκε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ κρατουμένων, με αφορμή έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ έγκλειστων στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Μία ομάδα ρομά ήρθε στα χέρια και έπεσε άγριο ξύλο με πακιστανούς, έγκλειστους στις φυλακές Βόλου. Μολονότι οι φύλακες μπήκαν στη μέση για τους χωρίσουν, η κλωτσοπατινάδα και οι μπουνιές έπεφταν «σύννεφο», με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άτομα να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Βόλου με θλαστικά κυρίως τραύματα.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού στις φυλακές ανηλίκων στον Βόλο, με τις αρχές του σωφρονιστικού καταστήματος να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρομά επιτέθηκαν κατά τριών πακιστανών όταν βγήκαν στο προαύλιο της φυλακής, για να παίξουν ποδόσφαιρο. Τους έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τους χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή.

Θεωρείται βέβαιο ότι με την επιστροφή τους στις φυλακές Βόλου οι πρωταίτιοι του επεισοδίου θα κληθούν να δώσουν λόγο στη διεύθυνση της φυλακής, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε και ο Εισαγγελέας υπηρεσίας στον Βόλο.

Το χρονικό

Το χθεσινό συμβάν σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Σταδιακά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου μέχρι το μεσημέρι μεταφέρθηκαν 10 κρατούμενοι που ενεπλάκησαν στα επεισόδια και τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με τους γιατρούς οι περισσότεροι έφεραν επιπόλαια θλαστικά τραύματα. Τούς παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και σταδιακά αποχώρησαν από το νοσοκομείο.

Στα επείγοντα όπως ήταν φυσικό σήμανε «κόκκινος» συναγερμός. Τέθηκαν σε ετοιμότητα γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς από την αρχική ενημέρωση ότι επίκειται η μεταφορά κρατουμένων που πιάστηκαν στα χέρια, δεν ήταν δυνατό να υπάρχει ασφαλή εικόνα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Στις εισόδους υπήρχαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, προκειμένου η μεταφορά και η αποχώρηση των φυλακισμένων να γίνει, δίχως απρόοπτα.

Η λήξη συναγερμού στο νοσηλευτικό ίδρυμα σήμανε λίγο μετά τις 3.00 το μεσημέρι.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πτολεμαΐδα - Θάνατος βρέφους: “Γιατί το διώξανε δυο φορές από το νοσοκομείο;”

Σεισμός στην Ιαπωνία: δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι (εικόνες)

Κορονοϊός - Σχολεία: 8 οδηγίες του ΕΟΔΥ για παιδιά και εκπαιδευτικούς