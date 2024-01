Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις για το τριήμερο και η Σελήνη στον Σκορπιό (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

-

«Η Σελήνη, που είναι η διάθεση μας, μπαίνει στον Σκορπιό», επεσήμανε την Παρασκευή η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «θα είμαστε λίγο ζωηροί στον έρωτα, ζηλιάρηδες λιγάκι… Θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε κοντά στα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά χωρίς ζήλιες και εντάσεις… αν και αυτές θα παρουσιαστούν».

«Ο Άρης ετοιμάζεται να δώσει πολλά για αυτό αποφασίστε να έχετε κάτι που έχει σχέση με την δουλειά, με το εμπόριο, αν θέλετε να αρχίσετε μια επιχείρηση, να εκμεταλλευθείτε αυτήν την περίοδο», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

