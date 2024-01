Οικονομία

Eurostat: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε τον Δεκέμβριο

Υψηλότερο από το πληθωρισμό της Ευρωζώνης κλείδωσε ο δείκτης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurostat.

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί στο 2,9% τον Δεκέμβριο του 2023, από 2,4% τον Νοέμβριο σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Δεκέμβριο (6,1%, έναντι 6,9% τον Νοέμβριο). Ακολουθούν οι υπηρεσίες (4%, σταθερά σε σύγκριση με τον Νοέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (2,5%, έναντι 2,9% τον Νοέμβριο) και η ενέργεια (-6,7%, έναντι -11,5% τον Νοέμβριο).

Στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 3,7% το Δεκέμβριο του 2023, από 2,9% το Νοέμβριο.

Τον Δεκέμβριο το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Σλοβακία (6,6%), η Αυστρία (5,7%) και η Κροατία (5,4%).

Τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη καταγράφουν το Βέλγιο και η Ιταλία (0,5%), η Λετονία (0,9%) και η Ολλανδία (1%).

Στην Γερμανία ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8% από 2,3% το Νοέμβριο και στη Γαλλία ο πληθωρισμός σημείωσε ανήλθε στο 4,1% από 3,9% το Νοέμβριο.

