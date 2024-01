Οικονομία

Χατζηδάκης: Το 2024 η ελληνική οικονομία θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά

O υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ανήρτησε βίντεο στο TikTok, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία.

«Το 2024 η ελληνική οικονομία θα ανέβει ακόμα πιο ψηλά!», τονίζει σε μήνυμά του στο TikTok ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Παράλληλα σημειώνει: «Με μια νοικοκυρεμένη πολιτική, δίνοντας αυτά που αντέχουμε. Μπορούμε από πέρσι να δίνουμε αυξήσεις στους συνταξιούχους. Και για πρώτη φορά, μετά από 13 χρόνια, αυξήσεις και στους δημοσίους υπαλλήλους. Τη νέα χρονιά θα έχουμε και παραπάνω επενδύσεις. Υπολογίζουμε μια αύξηση 15%, χάρη κυρίως στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και στις εξαγωγές μας».

Και το μήνυμα του υπουργού καταλήγει: «Και στην αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου. Πχ ολοκλήρωση κάποιων συμβάσεων παραχώρησης σε περιφερειακά μας λιμάνια, τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια. Εντείνουμε επίσης την προσπάθεια για περιορισμό της φοροδιαφυγής. Σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Με αποφασιστικότητα. Και με δέσμευση τα λεφτά αυτά να πάνε στην ενίσχυση της κοινωνικής μας πολιτικής. Δεν χαρίζουμε την κοινωνική ευαισθησία σε κανέναν. Το 2024 θα πάνε 481 εκατ. ευρώ παραπάνω στα νοσοκομεία και 255 εκατ. ευρώ παραπάνω στο Υπουργείο Παιδείας.

Καλή χρονιά σε όλες και όλους!».

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη:

