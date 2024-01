Πολιτισμός

Ντέιβιντ Σόουλ: Πέθανε ο ηθοποιός του “Starsky and Hutch”

Οι ρόλοι τους οποίους υποδύθηκε ο σπουδαίος ηθοποιός και τα λόγια της γυναίκας του.

Ο ηθοποιός Ντέιβιντ Σόουλ, ο οποίος ενσάρκωσε τον Χατς στην αμερικανική αστυνομική σειρά "Starsky and Hutch" τη δεκαετία του 1970 πέθανε χθες σε ηλικία 80 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η σύζυγός του Έλεν Σνελ.

Γεννηθείς στο Σικάγο των ΗΠΑ, ο Ντέιβιντ Σόουλ έλαβε τη βρετανική υπηκοότητα το 2004 προκειμένου, όπως ο ίδιος είχε πει, να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τη Βρετανίδα σύζυγό του.

«Ο Ντέιβιντ Σόουλ, σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδελφός, τόσο αγαπημένος, πέθανε χθες έπειτα από μια γενναία μάχη για τη ζωή, περιστοιχισμένος από την αγάπη της οικογένειάς του», δήλωσε η Έλεν Σνελ σε ένα δελτίο Τύπου.

«Το χαμόγελό του, το γέλιο του και το πάθος του για τη ζωή θα παραμείνουν στη μνήμη πολλών ανθρώπων που εκείνος άγγιξε», συμπλήρωσε η ίδια.

Στη σειρά "Starsky and Hutch", που μεταδόθηκε για 92 εβδομάδες στις ΗΠΑ, το διάστημα μεταξύ 1975 και Μαΐου του 1979, ο Ντέιβιντ Σόουλ συνόδευε τον Πολ Μάικλ Γκλέιζερ στο διάσημο δίδυμο που κυκλοφορούσε με το επίσης διάσημο κόκκινο Ford Gran Torino με τη λευκή ρίγα.

Το 2004 οι περιπέτειές τους μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη. Ο Όουεν Γουίλσον υποδύθηκε τον ρόλο που είχε ο Ντέιβιντ Σόουλ πριν από 30 χρόνια και ο Μπεν Στίλερ εκείνον του Πολ Μάικλ Γκλέιζερ.

