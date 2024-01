Κόσμος

Μπλίνκεν: Στην Κωνσταντινούπολη ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Έφτασε στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το πρόγραμμά του.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφτασε όπως ήταν προγραμματισμένο σήμερα το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, στον πρώτο σταθμό της νέας περιοδείας του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στη Μέση Ανατολή με συναντήσεις που θα έχει με επίκεντρο τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Την άφιξη Μπλίνκεν στην τουρκική μητρόπολη έκανε γνωστή δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που συνόδευε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στο αεροσκάφος που επέβαινε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί αύριο Σάββατο στα Χανιά όπου θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα και η ειδική σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Έπειτα, ο Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί πέντε αραβικές χώρες, καθώς και το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη στο πλαίσιο αυτής της τέταρτης περιοδείας στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου της 7ης Οκτωβρίου.

Η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Τουρκία

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, οι συναντήσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ είναι αύριο στην Κωνσταντινούπολη. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν και θα υπάρξουν επίσης επαφές μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών. Η συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αυτή τη στιγμή, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι θα πραγματοποιηθεί επίσης στην Κωνσταντινούπολη στις 14.00 ώρα Τουρκίας, δηλαδή 13.00 ώρα Ελλάδος. Και είναι σημαντικό γιατί την προηγούμενη φορά που ήρθε στην Τουρκία ο Άντονι Μπλίνκεν, στις 7 Οκτωβρίου ο Ταγίπ Ερντογάν είχε επικαλεστεί πρόγραμμά του εκτός πόλης και δεν τον είδε. Οι πληροφορίες λένε ότι επίκεντρο της επίσκεψης του Μπλίνκεν είναι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και η πώληση 40 μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Οι ΗΠΑ ασκούν πίεση στην Τουρκία για να αποτρέψει περαιτέρω καθυστέρηση στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Μπλίνκεν ξεκινά την τέταρτη περιοδεία του στη Μέση Ανατολή από την Τουρκία, μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

