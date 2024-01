Πολιτική

Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: Οι επόμενες κινήσεις και η “ομάδα κρούσης” για το νομοσχέδιο

Πληροφορίες του ΑΝΤ1 για τις επόμενες κινήσεις που αφορούν στο νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

Του Σπύρου Μουρελάτου

Ο πρωθυπουργός έχει αναλάβει προσωπικά το ζήτημα του νομοσχεδίου για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και πληροφορίες του ΑΝΤ1 επιμένουν ότι προτίθεται ο ίδιος να πυροδοτήσει μία συντεταγμένη συζήτηση γύρω από τον γάμο των ομόφυλων και την τεκνοθεσία, να θέσει δηλαδή το περίγραμμα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών άμεσα και συγκεκριμένα στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος σε εφ όλης της ύλης τοποθέτηση του.

Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ο Σπύρος Μουρελάτος, στο Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται πως καταλήγουν στον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, για το ρόλο του εισηγητή στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Στο Μέγαρο Μαξίμου, εξάλλου, διαμορφώνουν ήδη την ομάδα κυβερνητικών και κομματικών στελεχών που θα βγουν μπροστά για το επίμαχο νομοσχέδιο.

Εκτός από τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, ενεργό ρόλο στην επικοινωνιακή εκστρατεία της κυβέρνησης αναμένεται να έχουν μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, μία σειρά από Υπουργικά στελέχη με κεντρώο προφίλ όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η Σοφία Ζαχαράκη και η Δόμνα Μιχαηλίδου, αλλά και νέοι βουλευτές με έντονο αποτύπωμα κοινωνικών δράσεων όπως η βουλευτής επικρατείας Νεφέλη Χατζηιωαννίδου.

Αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής και ψήφισης του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, κυβερνητικά στελέχη πιθανολογούν ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ύστερα απο δημόσιο διάλογο εβδομάδων θα μπορούσε να έλθει προς συζήτηση είτε στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου, είτε σε αυτό στα τέλη Φεβρουαρίου.

