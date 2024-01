Life

Κρίστιαν Όλιβερ: Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα ο ηθοποιός και οι κόρες του

Σκοτώθηκε ο ηθοποιός μαζί με τις κόρες του, όταν συνετρίβη το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν.

Ο Γερμανός ηθοποιός Κρίστιαν Όλιβερ, γνωστός από τη συμμετοχή του στις ταινίες “Speed Racer” και “Saved by the bell», σκοτώθηκε μαζί με τις δύο μικρές κόρες του όταν το ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στην Καραϊβική, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη την Πέμπτη στον ωκεανό, λίγο μετά την απογείωσή του, κοντά στο νησάκι Μικρό Νέβις, στο αρχιπέλαγος του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων.

Εκτός από τον κυβερνήτη, που επίσης σκοτώθηκε, «στο αεροπλάνο επέβαιναν τρία άτομα: ο Κρίστιαν Κλέπσερ (σ.σ. το πραγματικό όνομα του ηθοποιού) και οι δύο κόρες του», ηλικίας 10 και 12 ετών, ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της. Η ακτοφυλακή ανέσυρε τις σορούς από το αεροσκάφος και τις μετέφερε στην ιατροδικαστική υπηρεσία για νεκροψία-νεκροτομή.

Για τα αίτια του δυστυχήματος έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί γύρω στο μεσημέρι από το νησί Μπέκια, με προορισμό την Αγία Λουκία.

Ο Κρίστιαν Όλιβερ, 51 ετών, είχε παίξει σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, τόσο στη Γερμανία όσο και στο Χόλιγουντ. Μεταξύ άλλων, είχε συμμετάσχει, σε δεύτερους ρόλους, στις αμερικανικές ταινίες “Speed Racer” και “Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου».

