Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Παγώνη: Αναμενόμενη η έξαρση των κρουσμάτων - δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, για την νέα υποπαραλλαγή κορονοϊού JN1 και τα συμπτώματα της.

-

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», τόνισε πως η έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού και γρίπης είναι αναμενόμενη και δεν χρειάζεται πανικός.

«Κάθε χρόνο είναι δεδομένο πως τους 3 μήνες τον χειμώνα θα υπάρχει πάντα μια έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού, της γρίπης και γενικά των λοιμώξεων του αναπνευστικού», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως η κινητικότητα των εορτών είναι υπεύθυνη για την έξαρση και αργότερα τα πράγματα θα βελτιωθούν.

Σε ότι αφορά την νέα υποπαραλλαγή κορονοϊού JN1, υπογράμμισε ότι τα συμπτώματα είναι αυτά που γνωρίζουμε και δεν υπάρχει κάποιο άλλο ανησυχητικό και επιπλέον, αυτή η υποπαραλλαγή δεν επηρεάζει το κατώτερο αναπνευστικό και κατά συνέπεια δεν δημιουργεί πνευμονίες.

Η κυρία Παγώνη, υπογράμμισε ότι όσοι έχουν έστω και κάποιο σύμπτωμα μεμονωμένα, χωρίς να έχουν πυρετό και με αρνητικό τεστ καλό θα είναι να αποφεύγουν τις επαφές με άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία και κυρίως με υποκείμενα νοσήματα.

Ανάλογα θα πρέπει να ενεργούν και οι γονείς των παιδιών και να μη τα στέλνουν στο σχολείο όταν έχουν συμπτώματα, ανέφερε στη συνέχεια η κυρία Παγώνη καταλήγοντας πως τα κλασικά μέτρα προφύλαξης όπως για παράδειγμα η χρήση αντισηπτικού, είναι καθοριστικά για την αποτροπή της μετάδοσης των λοιμώξεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Τα κάλαντα οδήγησαν σε μηνήσεις και σύλληψη!

Σεισμός στην Ήπειρο

Καιρός - Φώτα: καταιγίδες, χιόνια και νοτιάδες από το απόγευμα