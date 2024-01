Κοινωνία

Θεοφάνια - Τραμ: Οι γιορτινές αλλαγές δρομολογίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα επιδράσουν στο πρόγραμμα του Τραμ, οι τελετές καθαγιασμού των υδάτων στις παραλιακές περιοχές.

-

Τροποποιούνται τα δρομολόγια της γραμμής 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά» από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι το Σάββατο 6 Ιανουαρίου, λόγω του αγιασμού των υδάτων στον Πειραιά κατά τον εορτασμό των Θεοφανείων.

Τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ»

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Τα κάλαντα οδήγησαν σε μηνήσεις και σύλληψη!

Σεισμός στην Ήπειρο

Κορονοϊός – Παγώνη: Αναμενόμενη η έξαρση των κρουσμάτων - δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας