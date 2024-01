Life

Πέθανε ο Ντέιβιντ Σόουλ

Έγινε ευρύτερα γνωστός ενσαρκώνοντας τον Χατς στην αμερικανική αστυνομική σειρά "Starsky and Hutch".

Ο ηθοποιός Ντέιβιντ Σόουλ, ο οποίος ενσάρκωσε τον Χατς στην αμερικανική αστυνομική σειρά "Starsky and Hutch" τη δεκαετία του 1970 πέθανε σε ηλικία 80 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του Έλεν Σνελ.

Γεννηθείς στο Σικάγο των ΗΠΑ, ο Ντέιβιντ Σόουλ έλαβε τη βρετανική υπηκοότητα το 2004 προκειμένου, όπως ο ίδιος είχε πει, να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τη Βρετανίδα σύζυγό του.

«Ο Ντέιβιντ Σόουλ, σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδελφός, τόσο αγαπημένος, πέθανε χθες έπειτα από μια γενναία μάχη για τη ζωή, περιστοιχισμένος από την αγάπη της οικογένειάς του», δήλωσε η Έλεν Σνελ σε ένα δελτίο Τύπου.

