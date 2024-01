Πολιτική

Μητσοτάκης: Ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία κι αυτοπεποίθηση

Ο πρωθυπουργός παρέστη στον Αγιασμό των Υδάτων στα Χανιά, απ’ όπου έστειλε «ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και προόδου».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητοστάκης, που παρέστη στον Αγιασμό των Υδάτων στα Χανιά θέλησε να στείλει «ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και προόδου» τονίζοντας πως «καθώς βρισκόμαστε στην αυγή του 2024 έχουμε το δικαίωμα να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Οι δυσκολίες προφανώς δε λείπουν από τις μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις στη γειτονιά μας μέχρι την εισαγόμενη ακρίβεια θα βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπισή τους.

Ταυτόχρονα, θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη καθημερινότητα για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Με μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα δημιουργώντας καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, με μία ποιοτική δημόσια παιδεία, μία καλή υγεία για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, με περισσότερη ασφάλεια σε όλες τις γειτονιές της πατρίδας μας.

Επίσης, θα βρισκόμαστε πάντα σε επιφυλακή και για τα εποχιακά προβλήματα, τις εποχιακές κρίσεις όπως η έξαρση της γρίπης και του κορονοϊού. Για αυτό προστατευόμαστε και εμβολιαζόμαστε. Κυρίως προστατεύουμε τους πιο αδύναμους και ευάλωτους συμπολίτες μας. Θέλω και πάλι σήμερα εδώ από τα ηλιόλουστα Χανιά να ευχηθώ σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα απανταχού της γης καλή φώτιση, καλή χρονιά, με υγεία, χαρά σε εσάς και τους αγαπημένους σας», ανέφερε στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

