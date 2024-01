Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Καιρός για πνευματική ανασυγκρότηση (εικόνες)

Τι δήλωσε η πρώτη πολίτις της χώρας από το Ρέθυμνο, το οποίο επισκέφτηκε για τη γιορτή των Θεοφανίων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το Ρέθυμνο για τον εορτασμό των Θεοφανίων. Η κ. Σακελλαροπούλου, μετά την τελετή Αγιασμού των Υδάτων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«“Φώτα, ολόφωτα” σήμερα και ο εορτασμός της βάφτισης του Χριστού εκφράζει διαχρονικά την ανάγκη της πνευματικής αναγέννησης του ανθρώπου, την έξοδο στο φως της αλήθειας και της αλληλεγγύης.

Είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι, τέτοια γιορτινή μέρα, κοντά στους νησιώτες μας, σε μια ιστορική πόλη της Κρήτης, το Ρέθυμνο, κοιτίδα και σταυροδρόμι των σπουδαιότερων πολιτισμών της Μεσογείου. Από το ενετικό λιμάνι του εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και καλή φώτιση!»

