Κασσελάκης: Η πίστη μας να γίνει διεθνής και κοινωνική ειρήνη (εικόνες)

Το μήνυμα που εξέπεμψε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Κωνσταντινούπολη.

Στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο παρακολούθησε τη Λειτουργία των Θεοφανίων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης. Ο κ. Κασσελάκης παρέστη και τον Καθαγιασμό των υδάτων στο Κεράτιο Κόλπο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Κατόπιν δήλωσε:

«Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες όπου και να βρίσκονται. Είναι μεγάλη μου τιμή και είμαι ευγνώμων στον Οικουμενικό Πατριάρχη που με προσκάλεσε, να είμαι εδώ στα Φώτα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Είναι μία γιορτινή μέρα, μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία, όπου πρέπει να κάνουμε πράξη αυτό που είπε και ο Παναγιότατος στο κήρυγμα του. Αυτό το πνευματικό υπόβαθρο της πίστης μας να γίνει πράξη στην ειρήνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε ειρήνη στη γειτονιά μας, αλλά και κοινωνική ειρήνη μέσα στην Ελλάδα.

Εύχομαι από καρδιάς να φωτίσει το άγιο πνεύμα όλους τους Έλληνες, να μπορέσουμε να γίνουμε ο καλύτερος μας εαυτός, να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας, υγεία στο νέο έτος και ειλικρινά καλή χρονιά, χαμόγελο και όλοι μαζί για τον ελληνισμό, όπου και αν είμαστε».

