Θεοφάνια: Πιάστηκαν στα χέρια για το ποιος θα πάρει τον σταυρό (βίντεο)

Ένα παράξενο περιστατικό συνέβη στα Τρίκαλα αμέσως μετά την ρίψη του σταυρού.

Με απρόοπτα μάλλον κωμικοτραγικά γεγονότα η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού από την κεντρική γέφυρα στα Τρίκαλα, καθώς νεαροί που βρισκόταν στα παγωμένα νερά του Ληθαίου αμέσως μετά τη ρίψη, πιάστηκαν στα χέρια για το ποιος θα τον πάρει!

Συγκεκριμένα ενώ στο σταυρό τον έπιασε ένας νεαρός κάποιοι έπεσαν πάνω του άλλοι να του τον πάρουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση με τον Μητροπολίτη Αυλώνος κ. Χριστόδουλο να σχολιάζει από μικροφώνου πως «θα σκοτωθούν τώρα…».

Τόσο Τρικαλινοί αλλά και επισκέπτες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκεια τους για το συμβάν καθώς την τελετή παρακολουθούσαν και μικρά παιδιά τα οποία ήρθαν αντιμέτωπα με στιγμές βίας σε μία κορυφαία για την Ορθόδοξη Πίστη, γιορτή.

Πηγή: trikalaopinion.gr

