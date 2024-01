Κόσμος

Τουρκία: Ο Μπλίνκεν συναντιέται με τον Φιντάν - Τι θα συζητήσουν

Ποια δύο ζητήματα πρόκειται να τεθούν σε... "σκληρό παζάρεμα" στη συνάντηση των δύο υπουργών.

Έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές του ο αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στη χώρα Άννα Ανδρέου, το Σάββατο το μεσημέρι επρόκειτο να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Θα έχουν επίσης συναντήσεις, και οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών.

Αναμένεται στη συνέχεια να υπάρξει συνάντηση και με τον Ταγίπ Ερντογάν και πάλι εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος απέφυγε να τον συναντήσει στην τελευταία του επίσκεψη στην Τουρκία, προφασιζόμενος ότι ήταν εκτός πόλης.

Στις επαφές του με την τουρκική ηγεσία ο Άντονι Μπλίνκεν επικεντρώνεται κυρίως στο θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Θέλει να πιέσει την Άγκυρα να βιαστεί και να επικυρώσει το πρωτόκολλο το συντομότερο. Από την άλλη η Άγκυρα προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα πάρει τα F16 ταυτόχρονα, διασυνδέοντας πλέον άμεσα τα δύο ζητήματα, και έτσι το “παζάρι” αναμένεται να είναι σκληρό.