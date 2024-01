Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπλίνκεν στα Χανιά

Ο Άντονι Μπλίνκεν φτάνει στα Χανιά μετά την Κωνσταντινούπολη, όπου είχε συναντήσεις με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Στις 17:30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στην οικία του στα Χανιά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Άντονι Μπλίνκεν φτάνει στα Χανιά μετά την Κωνσταντινούπολη, όπου είχε συναντήσεις με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακοτερίο ειδήσεων Anadolu, χωρίς να γίνουν γνωστές άλλες λεπτομέρειες για τις συναντήσεις.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Έλληνα πρωθυπουργού, μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Μπλίνκεν θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας, στην οποία θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης 'Αννα Μαρία Μπούρα και η ειδική σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

